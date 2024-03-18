В МИД РФ назвали „беспрецедентной“ активность избирателей за рубежом на выборах президента РФ

„Цифры, конечно, беспрецедентные“, — сказала она (цитата по ТАСС), отметив, что на некоторых избирательных участках наблюдался „огромный ажиотаж, который был в том числе стимулирован тем, что в недружественных странах целый ряд генконсульств был закрыт“.

В качестве примера Захарова привела Германию, „где вчера люди стояли буквально до ночи“.

17 марта — в третий день выборов президента РФ — во многих городах выстроились очереди у российских посольств. В этот день оппозиция, в том числе соратники Алексея Навального, призывали участвовать в акции «Полдень против Путина» — прийти на избирательные участки к 12:00 по местному времени и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, или испортить бюллетень.

В Берлине и Белграде все желающие не смогли проголосовать до того, как избирательные участки в посольствах закрылись. Люди требовали продлить голосование, скандируя: «Открывай!» и «Позор!».

По данным ЦИК на 09:00 мск 18 марта после обработки 99,71% протоколов Путин набирает 87,31% голосов.