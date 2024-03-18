„Такова жизнь“. Путин впервые произнес имя Навального и заявил, что якобы был готов на обмен своего главного политического оппонента

Кир Симмонс. Журналист Эван Гершкович встретил эти выборы в тюрьме. Борису Надеждину, который выступает против вашей войны в Украине, было отказано в допуске на выборы против вас, а Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok. умер в одной из ваших тюрем во время вашей кампании. Господин президент, это вы называете демократией?

Владимир Путин. Это жизнь. Если господин Надеждин не принял участия в этой избирательной кампании, то это прежде всего результат его неудовлетворительной работы в ходе подготовки к этим выборам. Нужно было, наверное, активнее работать со своими сторонниками, не допускать ошибок, не допускать фальсификаций избирательных бюллетеней и так далее. Там же, как я знаю, дело все именно в этом — что не было набрано необходимое количество голосов для участия в голосовании.

Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. Ну, у нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в США этого не бывало? Бывало и неоднократно.

Кстати говоря, я вам скажу, это будет неожиданно — за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет… Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал — я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии я [согласился]: что мы его поменяем и чтобы он не возвращался — пускай там сидит. Ну это случается, ничего с этим не поделаешь. Такова жизнь.

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