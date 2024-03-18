Итоги выборов-2024: Путин побеждает с рекордными результатом и явкой — как и хотел Кремль. Главное

Если верить ЦИК, активно люди голосовали даже в приграничных с Украиной областях, где все три дня выборов продолжались обстрелы. Например, в Белгородской области явка еще в середине дня в воскресенье, по данным российских властей, превысила 83%.

В 2018 году проголосовали 67,54% избирателей — эту планку нынешние выборы преодолели за несколько часов до закрытия участков в воскресенье. Правда, шесть лет назад выборы длились только один день.

Результаты близки к показателям, к которым, как писали СМИ в преддверии выборов, стремились к Кремле. Явка оказалась самой высокой в истории выборов президента в России.

Официальные итоги выборов подводит и ЦИК. К 3 часам ночи по Москве комиссия отчиталась об обработке более 90% протоколов. По этим предварительным результатам, Владимир Путин набрал 87,21% голосов, Харитонов — 4,28% , Даванков — 3,93%, а Слуцкий — 3,16% .

Первые результаты экзит-полов государственные социологические службы опубликовали в 21:00 по московскому времени — к этому часу все участки на территории России закрылись. Все экзит-полы показали убедительную победу Владимира Путина, который идет на пятый срок.

Говоря о выборах, Путин похвалил дистанционное электронное голосование за «прозрачность» и «объективность» (подавляющее число участников ДЭГ, в том числе бюджетники, которых участвовать в выборах принуждали на работе, поддержали Путина). А еще он резко высказался о людях, которые портили бюллетени, заявив, что они «нагадили» тем, кто пришел «выполнить свой гражданский долг». Отдельно Путин прокомментировал голосование за него на оккупированных территориях Украины. Он счел это признаком того, что Россия «все правильно делает».

«В условиях сегодняшнего дня значительная часть их традиционного электората — мне так думается — все-таки отдала предпочтение действующему главе государства, имея в виду ту непростую ситуацию, в которой все мы находимся», — рассуждал президент.

Глава государства прокомментировал и акцию «Полдень против Путина». Он похвалил оппозицию за то, что та позвала россиян на участки (хоть и голосовать против него), но добавил, что выступления против него «не имели никакого эффекта». Высказался Путин и о своих спарринг-партнерах — кандидатах от системной оппозиции, которые в совокупности набрали менее 13% голосов.

После полуночи по Москве Путин приехал в свой предвыборный штаб и дал часовую пресс-конференцию. Она касалась не только его победы на выборах, но и других тем. Путин говорил о войне в Украине, несистемной оппозиции и даже впервые назвал имя политика Алексея Навального, сказав, что якобы согласился на идею обмена оппозиционера на Запад незадолго до его смерти.

Российские власти утверждают, что на всех этих аннексированных территориях результаты Путина оказались выше, чем в среднем по стране: в Запорожье, Донецкой и Луганской областях — больше 90%, в Херсонской области — больше 88%.

В оккупированных Россией украинских регионах российские власти тоже организовали голосование — страны Запада неоднократно называли это нарушением украинского суверенитета. Жителей занятых российской армией территорий Запорожья, а также Херсонской, Донецкой и Луганской областей принуждали участвовать в выборах на дому, к ним приходили члены комиссий в сопровождении вооруженных военных.

Уже в дни выборов несколько собеседников Би-би-си, работающих в бюджетной сфере, рассказывали, что в первый же день голосования их начальство действительно требовало от всех отчитаться об участии в выборах.

Жалобы на то, что власти пытаются повлиять на результат выборов — например, увеличить явку, — начали приходить задолго до дня голосования. В первую очередь в связи с тем, что бюджетников и сотрудников госкомпаний по всей стране заставили прийти на участки или поучаствовать в электронном голосовании. О том, как работала эта кампания, подробно рассказывала Би-би-си.

Андрейчук сказал, что такие организации, как «Голос», в результате репрессий больше не могут отправлять своих наблюдателей на участки. Право на это имеют только кандидаты и партии — а они в этом году от этого фактически отказались, объяснил эксперт.

По словам сопредседателя «Голоса» Станислава Андрейчука, оценить масштаб фальсификаций стало намного тяжелее. «Потому что наблюдения почти нет на этих выборах. Там, где оно есть, применяют те же технологии, что и обычно. Просто все еще хуже, чем было».

Независимые наблюдатели все три дня голосования сообщали о нарушениях, которые происходили на участках по всей стране. Это были и более традиционные жалобы на принуждение к голосованию бюджетников, и вбросы бюллетеней, и сообщения о том, что на выборах-2024 власти порой даже не пытались обеспечить избирателям возможность голосовать тайно.

Иностранные журналисты спросили Путина о вероятности прямого военного конфликта России и НАТО в случае, если альянс полноценно вступит в войну в Украине. «Это [война с НАТО] будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, вряд ли кто-то в этом заинтересован», — заявил президент.

Сотрудник одного из госучреждений Татарстана рассказал Би-би-си, что в этом году контроль за явкой на выборы был «самый жесткий за все годы».

«За два дня до начала голосования спустили такую разнарядку, какой не было за все те 30 лет, что я работаю в нашем учреждении. В моем отделе 32 человека. И обычно просто требовали отчитаться вышестоящему начальнику, что все „мои“ сотрудники проголосовали к полудню. А тут прям в разы строже. Сказали, что я должен с каждого сотрудника собрать номер участка, где тот голосовал, и желательно еще примерное время голосования. И все данные в табличку записать. По явке, значит, я должен был обеспечить, чтоб все проголосовали до 16.00 субботы. А табличку с номерами участков сдать в понедельник к 9 утра».

Преподаватель одного из вузов Поволжья рассказал Би-би-си, что в четверг их обзвонил заведующий кафедрой и «мягко, но настойчиво попросил проголосовать в пятницу до конца дня». «Попросил его не подводить, потому что если кто не придет — сказали, что все узнают, и у него — заведующего — потом будут проблемы».

Судя по всему, это был не единственный метод, которые власти использовали для повышения явки. Независимый эксперт по наблюдению за выборами Роман Удот 17 марта рассказал, что ему удалось получить доступ к внутренней базе Центризбиркома. Благодаря этому он выяснил, что сразу в нескольких российских регионах в первый день выборов комиссии публиковали абсолютно одинаковые цифры явки на разных участках. Такое, например, происходило в Дагестане и Кемеровской области. При честном подсчете цифры распределяются хаотичным образом.

Фиксировали наблюдатели и вбросы. Их заметили даже наблюдатели от системных партий: например, в Краснодарском крае член участковой комиссии от КПРФ обнаружил стопку сложенных бюллетеней в урне и написал заявление в полицию. Региональное отделение партии опубликовало видео инцидента.