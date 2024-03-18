Туули Томингас по итогам сезона вошла в историю эстонского биатлона

Томингас, у которой было семь штрафных кругов, заняла 29-е место в воскресном масс-старте. Она уступила француженке Лу Жанмонно, которая стала первой, 3 минуты 28,1 секунды.

Однако Томингас вошла в историю эстонского биатлона. Она заняла 23-е место в общем зачете Кубка мира, что является лучшим результатом в истории эстонского биатлона. Предыдущий рекорд принадлежал Эвели Сауэ, которая в сезонах 2007/2008 и 2010/2011 была 27-й в общем зачете.

Томингас набрала в общем зачёте Кубка мира 303 очка. Регина Эрмитс заняла 48-е место (75), Сюзан Кюльм - 68-е (34), а Йоханна Талихярм - 90-е (4).

Предыдущий лучший результат Томингас был показан в прошлом году, когда она заняла 46-е место. Тогда она набрала 101 очко.

В нынешнем сезоне Томингас дважды финишировала в десятке лучших на этапах Кубка мира, а ее лучшим результатом стало шестое место в гонке преследования на прошлой неделе в Солдер-Холлоу (США). Кроме того, она дважды финишировала 11-й, постоянно попадает в топ-20 и квалифицировалась на все командные соревнования в этом сезоне. На чемпионате мира она также дважды финишировала в десятке лучших (10-й в гонке преследования и 8-й в масс-старте). Лучшим результатом сезона стало четвертое место в эстафете женской сборной Эстонии на чемпионате мира в Нове-Месте (Чехия).

В общем зачете Кубка наций среди женщин победила Франция, набравшая 8719 очков. За ней следуют Норвегия (8376 очков) и Швеция (8295 очков). Эстония заняла 12-е место (5206 очков).

У мужчин не все так хорошо

Единственными биатлонистами из Эстонии, которые набрали очки в этом году, были Кристо Сиймер и Рене Цахкна. Сиймер занял в общем зачете 63-е место с 30 очками, а Цахкна- 68-е.

Норвежец Йоханнес Тиннес Бё уже обеспечил себе победу в общем зачете по итогам сезона. Его старший брат Тарьей Бё наверняка финиширует вторым. В общем зачете лидируют только норвежцы: за братьями Бё следуют Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шостад Кристиансен и Эндре Солибакке Стрёмсхайм.

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