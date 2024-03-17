ЦИК: Путин набирает почти 88% голосов после обработки 24,4% протоколов

Представитель КПРФ Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, Владислав Даванков, представляющий партию „Новые люди“ — 3,73%, Леонид Слуцкий из ЛДПР — 2,96%.

По результатам онлайн-голосования в Москве Путин, как утверждается, набирает 89,1% голосов.

Незадолго до первых данных ЦИК ВЦИОМ опубликовал результаты опроса на выходе с избирательных участков. Согласно данным экзитпола государственного центра, Путин набирает 87% голосов, Харитонов — 4,6%, Даванков — 4,2%, Слуцкий — 3%.

Опрос ВЦИОМ проводился анонимно на 1400 избирательных участках в 69 субъектах РФ. Всего были опрошены 466 324 человека. 60,4% респондентов ответили на вопросы социологов, 39,6% отказались от ответа.

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