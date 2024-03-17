ВИДЕО | Юлия Навальная проголосовала в посольстве России в Берлине. Что она написала в бюллетене?

Перед этим вдова лидера российской оппозиции шесть часов простояла в очереди перед посольством, которая растянулась на несколько кварталов. Она участвовала в протестной акции „Полдень против Путина“ вместе с другими россиянами, выстроившимися в очередь на избирательные участки.

„Наверное, вас интересует, что я написала в бюллетене, за кого я проголосовала? Разумеется, я написала фамилию „Навальный“. Потому что так не может быть, чтобы за месяц до выборов главный оппонент Путина, и так находящийся в тюрьме, был убит“, — заявила Навальная прессе, выйдя из посольства.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.