Сборная Эстонии по гандболу снова обыграла Украину и вышла в следующий раунд квалификации ЧМ

В среду в Таллинне Эстония выиграла в первом матче со счетом 32:29. Второй матч эстонские гандболисты начали лучше и выигрывали со счетом 6:2. Украинцы сравняли счет (11:11), после чего первая половина встречи прошла в равной борьбе. На перерыв команды ушли при ничейном счете 18:18.

Во втором тайме украинцы пару раз выигрывали с разницей в один мяч, но затем эстонцы начали отыгрываться. Далее эстонские гандболисты создали комфортное преимущество и сравнять счет сопернику не позволяли. В итоге сборная Эстонии одержала победу со счетом 41:33. По сумме двух встреч Эстония выиграла со счетом 73:62.

Эстония вышла в третий раунд квалификации ЧМ, где встретится с серебряными призерами Олимпийских игр 2008 года Исландией. Эстония и Исландия сыграют между собой в период с 8 по 12 мая.

Финальный турнир чемпионата мира по гандболу среди мужчин пройдёт в январе 2025 года в Хорватии, Дании и Норвегии.

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