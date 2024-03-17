В России местная жительница взорвала петарду на избирательном участке. Ей оторвало руку

Как пишут телеграм-канал Baza и издание Properm.ru, местная жительница пронесла на участок большую петарду и подожгла ее в туалете. По предварительной информации, взрывом ей оторвало руку.

Из здания эвакуировали 50 человек.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили факт взрыва из-за подожженной петарды.

Женщина госпитализирована с травмой руки, ей оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве, отметив, что других пострадавших нет.

Как утверждает Baza, перед взрывом 64-летняя Елена С. с кем-то разговаривала по телефону. По предварительной версии, она могла общаться с мошенниками.

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