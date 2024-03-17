Задержания за приход на участок, гвоздики „в память о смерти свободы“ и бюллетени на могиле Навального: как проходит „Полдень против Путина“

Самые ранние акции и „Полдень“ в Москве и Петербурге

Соратники Алексея Навального призвали своих сторонников прийти к избирательным участкам в одно и то же время — полдень. Что делать — голосовать против Путина, портить бюллетень или вовсе попытаться забрать его домой — людям предложили решить самим. Сами очереди из избирателей, которые должны были собраться в городах по всей России, по задумке инициаторов акции продемонстрировали бы, что россиян, несогласных с войной в Украине и переизбранием Путина, много.

Команда Навального писала об акции весь месяц после гибели политика в колонии, а российские власти пытались ее предотвратить. Так, московская прокуратура трижды выпускала предостережения из-за призывов прийти на избирательные участки города „в определенные дату и время“, чтобы якобы поучаствовать „в несогласованных массовых мероприятиях“ и помешать выборам.

Некоторые россияне в субботу получили в мессенджерах Telegram и Signal сообщения от незнакомых аккаунтов, в которых их обвиняли в поддержке „экстремистских идей“ и просили „проголосовать спокойно, без очередей и провокаций“.

В Москве в воскресенье усилили охрану избирательных участков — до полудня возле них выставили силовиков, к некоторым подогнали автозаки и машины Росгвардии.

Тем не менее в десятках городов люди приняли участие в акции. Очереди выстроились на избирательных участках в Перми, Челябинске, Екатеринбурге В последнем, как пишет It’s My City, на участках сегодня дежурят более 20 тысяч сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и других силовых подразделений, а над городом летает дирижабль.