Нарвский „Транс“ ужасно начал сезон. Но не спешите хоронить команду

Последний раз „Транс“ набирал очки в Премиум-лиге 21 октября прошлого года. На данный момент нарвский клуб, который кардинально изменил состав в межсезонье, проиграл в начале нового сезона в трех матчах подряд с разницей мячей 0:14. Два матча были выездными и один - домашний.

Несмотря на великолепное выступление в Суперкубке и поражение от „Флоры“ лишь в серии пенальти, в начале нынешнего сезона „Транс“ не демонстрируют такого огня. В стартовых матчах они:

со счетом 0:6 уступили „Левадии“,

„Нымме Калью“ (0:3).

И совсем недавно проиграли дома тартуской „Таммеке“ (0:5).

В первых двух турах были поражения от грандов эстонского футбола, и можно было бы закрыть на это глаза, но домашнее разгромное поражение от „Таммеки“ вызывает массу вопросов. Тартуская команда, которой перед началом сезона пророчили последнее место в чемпионате, набрала семь очков в первых трех матчах и имеет разницу мячей 7:1.

„Транс“ совсем недавно на равных играл с „Флорой“ в матче за Суперкубок, а сейчас в активе нарвского клуба ноль очков, ноль забитых и 14 пропущенных мячей.

Нарвский „Транс“ провел хорошую предсезонку (5 побед в 7 матчах), и казалось, что команда готова к сезону, но первые матчи чемпионата показали, что что-то пошло не так. Игроки совершают много необязательных ошибок, и возникает ощущение отсутствия взаимопонимания.

Контрольные матчи в зимнюю предсезонку:

„Нымме Калью“ - „Транс“ 1:0

„Тукумс 2000“ (Латвия) - „Транс“ 2:5

„Метта“ (Латвия) - „Транс“ 3:0

„Транс“ - „Гробиняс“ (Латвия) 4:1

„Транс“ - „ФА Шяуляй“(Литва) 3:2

„Транс“ - „Даугавпилс“ (Латвия) 2:0

„Ляэнемаа“ - „Транс“ 0:4

Да, можно сказать, что у „Транса“ полностью изменился состав, игроки не сыграны и из-за этого совершают много ошибок, но дальше использовать такой аргумент уже будет нельзя.

В клубе играют футболисты из восьми стран, и проблема с коммуникацией точно есть. Игрокам банально нужно время, но сколько? Вопрос интересный.