ФОТО | Есть ли на Хийумаа шакалы? Найдено печальное подтверждение

По словам исполнительного директора Общества охотников Хийумаа Ану Сарапуу, до сих пор у них годами было множество подозрений, что шакалы есть на Хийумаа, но ни одно из них не находило подтверждения. „О присутствии шакала сообщали опытные охотники, животное видели и слышали его вой, но ни следов, ни самого зверя до сих пор не идентифицировали. Все животные, запечатленные на лесных камерах, оказывались лисами с паршой (Саркоптоз, или парша – распространенное заболевание среди диких животных - прим.ред). Но теперь мы можем с уверенностью сказать, что шакал у нас есть, и эксперты определили его вид“, - объяснила Сарапуу.