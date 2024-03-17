„Я буду за Путина“, „Есть СВО, но меня это не интересует“, „Мой голос там значения не имеет“ - что еще думают нарвитяне о „выборах президента“ в России(24)
17 марта в десять утра на входе на погранпункт в Нарве очередей нет. Двери чаще открываются на выход. Люди с большими, огромными и маленькими чемоданами суетливо выходят, присматриваются к Петровской площади и спешат к своим автобусам.
Среди тех, кто соглашается на бегу ответить репортеру, куда они едут и какое у них гражданство, голосовали ли в России, в основном люди с ВНЖ Финляндии и других европейских стран. И да, у многих российское гражданство, но на вопрос о выборах или не отвечают, или говорят, что это их не интересует, потому что их жизнь сейчас полностью связана с другой страной, а в России родственники, поэтому не ездить не могут.
Между небольших групп людей с чемоданами почти не заметными выходят те, кто шагает налегке. Вот семейная пара, по возрасту им примерно 45-50. В одноразовых пакетах видны продукты. Ходили голосовать, заодно зашли в магазин. Народу, по словам мужчины и женщины, в пункте голосования почти нет. Утром они спокойно, без очередей, прошли границу, а обратно на российский КПП им пришлось постоять минут 45.
Мужчина с седой бородой, очень похожий на Деда Мороза на каникулах, выходит из погранпункта с внучкой. Он подтверждает, что ходил голосовать, но после того, как уточнил, медиа какой страны представляю, отказался комментировать за кого и почему сделал свой выбор.
Несколько человек средних лет отвечают, что не голосовали, в Ивангороде много дел у них, но точно не выборы.
Там нервы не треплют, а вот нам здесь каждый день. Пенсионерка, 84 года
Женщина 84-х лет с палочкой в руках медленно, но уверенно идет в сторону погранпункта. Она говорит, что отправилась голосовать. Уточняю у нее, что, возможно, ей было бы проще съездить в Таллинн, чтобы не идти через мост и не стоять в очереди, но она отвечает, что ехать далеко, столько времени провести в дороге ей тяжелее, чем пройти мост. Она рассказывает что всегда голосует на выборах, и в этот раз нельзя пропускать. „Я буду за Путина, потому что мне нравится его политика, но военные действия не нравятся“, - уточняет пенсионерка. Она выражает надежду, что скоро война прекратится. „Я ездила в Россию, там строится много, людям увеличивают зарплаты, у меня дочь и ее семья живут на юге, им там нервы не треплют, а вот нам здесь каждый день, пусть хоть они хорошо живут“, - подытоживает женщина.
Николай в расстегнутой куртке неторопливо идет из погранпункта. Задаю вопрос, голосовал ли. „Я подряд три дня хожу, но голосовать не пошел, - легкий запах выпитого алкоголя, еще не полностью выветрился, наверное, со вчерашнего дня. - Зачем? Я свою жизнь прожил, мне уже восьмой десяток. Мой голос там значения не имеет, хотя прежде голосовал, но что-то ко мне не прислушивались, но раньше я помоложе был“
Мы вместе и живем, просто я здесь, а она - там, я до сих пор и сексом занимаюсь, не образно при чем, а по-настоящему. Пенсионер, за семьдесят
Николай рассказывает, что его жена и дети живут в Ивангороде, а он с 1962 года - в Эстонии. „Она ко мне на 3-4 дня приходит, потом я к ней“, - делится подробностями жизни пенсионер. Спрашиваю, почему не получается жить в одном городе, в одной стране? „В смысле, - отвечает Николай, - мы вместе и живем, просто я здесь, а она - там, я до сих пор и сексом занимаюсь, не образно причем, а по-настоящему“.
Еще один мужчина скептически настроен в разговоре, но отвечать на вопросы не отказывается. Ему 71 год, гражданство российское.
- Голосовали?
- А почему я должен голосовать?
- Многие голосовать ходили.
- Не хочу.
- Вы не связываете себя с жизнью в России?
- Связываю. Но там бардак. Зачем туда лезть? Хотя здесь тоже бардак. Так что надо просто со стороны смотреть на все, делать выводы и никуда не лезть. Нам бардак не исправить.
- Вы вообще никогда не ходите на выборы?
- Я за Катри Райк голосовал.
- А в России за кого?
- Мне с коммунистами не по пути. Деда расстреляли, сам я родился на поселении. Ну их.
Господи, что людям земли что ли не хватает, ее так много, а они за нее убивают, по-доброму надо. Женщина из Нарвы
В это время рядом с нами останавливается женщина с тележкой. Прислушивается к разговору. И громко куда-то в пространство начинает говорить, что главное, чтобы были мир, дружба и любовь, неважно где мы живем. „Господи, что людям земли что ли не хватает, ее так много, а они за нее убивают, по-доброму надо“, - добавляет она и идет дальше.
- Вот трибуну нашла, иди себе спокойно, нечего тут выступать, - высказался мой собеседник и тоже пошел по своим делам.
Тут же, рядом со входом в погранпункт, собирают материал иностранные журналисты - репортер и фотограф. Мужчина лет шестидесяти в черной куртке и с черным пакетом соглашается дать им интервью. Они через переводчика задают ему вопросы о выборах президента в России и об отношении к российской политике.
Когда звучит вопрос об отношении к войне, мужчина удивляется: „Война? Нет войны. Есть СВО, но меня это не интересует, меня волнует мое финансовое положение здесь. Как говорится, кому война, а кому мать родна. На войне зарабатываются деньги. Из-за этого всего мы здесь стали жить хуже. А вот там (в России - ред.) нет проблем. Я езжу в Питер, там у меня родственники. Я не вижу, что у людей проблемы. Они хорошо живут, а мы нет“.
Мужчина высказывает мнение, что политика завоевания земель в целях сделать жизнь своих людей лучше, это нормальная практика. Так еще Петр Первый делал, и его не обвиняют в этом, уточняет мужчина. При этом он отмечает, что когда работал в Швеции, не видел памятников Петру, а вот в России его ценят. И для Нарвы он много сделал, полагает мужчина.
Сергей, которому чуть за 30, с прикольной серьгой в ухе, активно включается в разговор. Но у него серый паспорт, так что голосовать в России он не может.
- Политику России как оцениваете?
- Слушай, стараюсь не лезть. В новостях читал, что то ли в Латвии, то ли в Литве хотят граждан России депортировать. Ну извини меня, там столько поколений прожило, да российские граждане, но жили-то они там. Так же и у нас. Но мы же мирно жили. И не ругались мы, русские и эстонцы. А сейчас нас стравливают. Думаю, сознательно это делается, пока не могу понять, зачем. Как будто бы нас, русских, хотят выжить отсюда. Мне четвертый десяток, учить язык уже проблематично, со школы что-то помню, но свободно не говорю, при этом я и в Таллинне работал с эстонцами, нормально все было. Вот же Россия, она страна-сосед, тут и бизнес совместный был, вместе развивались. Лес, металл возили. Разрушили все это. Зачем? Хочу, чтобы экономическая стабильность была и чтобы войны не было. Политики-то отсиживаются в теплых местах, а старики, дети и женщины первыми попадают на передовую. Жаль их очень. Политики возню устроили, а страдают обычные люди. В общем, я в политику не лезу, но хочу, чтобы война закончилась и чтобы экономика в нормальное состояние пришла.
- Иду узнать, когда Россия нападет на страны Балтии.
- А кто вам даст такой ответ?
- Там мне скажут, есть человек. Но секрет.
Пенсионер из Нарвы
Мимо в сторону границы идет пенсионер. Уточняю, голосовать идет?
- Иду узнать, когда Россия нападет на страны Балтии.
- А кто вам даст такой ответ?
- Там мне скажут, есть человек. Но секрет.
- А голосовать-то будете?
- Вот узнаю ответ и решу.
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