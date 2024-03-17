„Я буду за Путина“, „Есть СВО, но меня это не интересует“, „Мой голос там значения не имеет“ - что еще думают нарвитяне о „выборах президента“ в России

Среди тех, кто соглашается на бегу ответить репортеру, куда они едут и какое у них гражданство, голосовали ли в России, в основном люди с ВНЖ Финляндии и других европейских стран. И да, у многих российское гражданство, но на вопрос о выборах или не отвечают, или говорят, что это их не интересует, потому что их жизнь сейчас полностью связана с другой страной, а в России родственники, поэтому не ездить не могут.

Между небольших групп людей с чемоданами почти не заметными выходят те, кто шагает налегке. Вот семейная пара, по возрасту им примерно 45-50. В одноразовых пакетах видны продукты. Ходили голосовать, заодно зашли в магазин. Народу, по словам мужчины и женщины, в пункте голосования почти нет. Утром они спокойно, без очередей, прошли границу, а обратно на российский КПП им пришлось постоять минут 45.

Мужчина с седой бородой, очень похожий на Деда Мороза на каникулах, выходит из погранпункта с внучкой. Он подтверждает, что ходил голосовать, но после того, как уточнил, медиа какой страны представляю, отказался комментировать за кого и почему сделал свой выбор.

Несколько человек средних лет отвечают, что не голосовали, в Ивангороде много дел у них, но точно не выборы.

Там нервы не треплют, а вот нам здесь каждый день. Пенсионерка, 84 года

Женщина 84-х лет с палочкой в руках медленно, но уверенно идет в сторону погранпункта. Она говорит, что отправилась голосовать. Уточняю у нее, что, возможно, ей было бы проще съездить в Таллинн, чтобы не идти через мост и не стоять в очереди, но она отвечает, что ехать далеко, столько времени провести в дороге ей тяжелее, чем пройти мост. Она рассказывает что всегда голосует на выборах, и в этот раз нельзя пропускать. „Я буду за Путина, потому что мне нравится его политика, но военные действия не нравятся“, - уточняет пенсионерка. Она выражает надежду, что скоро война прекратится. „Я ездила в Россию, там строится много, людям увеличивают зарплаты, у меня дочь и ее семья живут на юге, им там нервы не треплют, а вот нам здесь каждый день, пусть хоть они хорошо живут“, - подытоживает женщина.