ФОТО | Белгород вновь попал под обстрел. Один погибший, 11 раненых
Один человек погиб и еще 11 получили ранения в результате нового обстрела Белгорода днем 17 марта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает „Медуза“.
По словам чиновника, погибший местный житель в момент обстрела был на парковке и скончался на месте от полученных ранений еще до приезда скорой помощи. Из 11 пострадавших восемь человек госпитализированы в городскую больницу № 2. „В самом тяжелом состоянии — женщина с осколочным ранением грудной клетки. Врачи делают все, что в их силах, чтобы спасти ей жизнь“, — написал Гладков в телеграме.
В ходе обстрела в Белгороде повреждены 36 квартир в 17 многоэтажных домах, девять частных домов, три хозяйственных постройки и 12 автомобилей. В Белгородском районе зафиксированы повреждения в девяти частных домах.
Минобороны РФ отчиталось, что днем 17 марта средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской областью. Также в ведомстве заявили, что сбили над Сумской областью украинский вертолет Ми-8, летевший в в сторону села Козинки Белгородской области.
Утром снаряд попал в частный дом. Погибла 16-летняя девушка
Ранее утром 17 марта Белгород также находился под обстрелом, в результате которого был поврежден частный жилой дом.
Один человек погиб и еще один получил ранения в результате атаки на Белгород, сообщал утром глава региона Вячеслав Гладков.
Утром 17 марта в городе объявляли ракетная опасность. Вскоре Минобороны РФ отчиталось, что сбило в небе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“ и три снаряда реактивной системы залпового огня „Ураган“.
„К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна», — написал он в телеграме.
Также пострадал отец девушки. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами тела и отравлением угарным газом.
В общей сложности возгорание произошло в двух частных жилых домах. Также выбиты стекла в нескольких квартирах в трех многоэтажных домах, повреждены восемь автомобилей и один хозяйственный объект.
Белгород последние несколько дней находится под постоянным обстрелом. Из-за атак торговые центры в городе и Белгородском районах 17 и 18 марта будут закрыты, а в школах и колледжах 18 и 19 марта объявлены выходные дни.
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