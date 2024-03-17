ФОТО | Белгород вновь попал под обстрел. Один погибший, 11 раненых

По словам чиновника, погибший местный житель в момент обстрела был на парковке и скончался на месте от полученных ранений еще до приезда скорой помощи. Из 11 пострадавших восемь человек госпитализированы в городскую больницу № 2. „В самом тяжелом состоянии — женщина с осколочным ранением грудной клетки. Врачи делают все, что в их силах, чтобы спасти ей жизнь“, — написал Гладков в телеграме.

В ходе обстрела в Белгороде повреждены 36 квартир в 17 многоэтажных домах, девять частных домов, три хозяйственных постройки и 12 автомобилей. В Белгородском районе зафиксированы повреждения в девяти частных домах.

Минобороны РФ отчиталось, что днем 17 марта средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской областью. Также в ведомстве заявили, что сбили над Сумской областью украинский вертолет Ми-8, летевший в в сторону села Козинки Белгородской области.

Утром снаряд попал в частный дом. Погибла 16-летняя девушка

Ранее утром 17 марта Белгород также находился под обстрелом, в результате которого был поврежден частный жилой дом.

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате атаки на Белгород, сообщал утром глава региона Вячеслав Гладков.

Утром 17 марта в городе объявляли ракетная опасность. Вскоре Минобороны РФ отчиталось, что сбило в небе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“ и три снаряда реактивной системы залпового огня „Ураган“.

По словам губернатора, один из снарядов попал в частный жилой дом, где погибла 16-летняя девушка.

„К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна», — написал он в телеграме.

Также пострадал отец девушки. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами тела и отравлением угарным газом.