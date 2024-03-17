Британский министр обороны отменил визит в Одессу из-за предупреждений разведки и российских обстрелов

По данным Sunday Times, министр принял решение не ехать в Одессу, после того как британская разведка предупредила его, что планы британской делегации стали известны России.

Поездка должна была состояться на следующий день после того, как во время визита в Одессу 6 марта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса российские войска нанесли по городу ракетный удар.

По данным украинских властей, в результате атаки погибли пять человек.

Шаппс приехал в Украину 7 марта на ночном поезде из Польши в сопровождении начальника штаба обороны адмирала Тони Радакина и небольшой группы британских чиновников. Он провел несколько встреч в Киеве с Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками его администрации.

Согласно сообщению газеты Sunday Times, запланированная до этого поездка в Одессу была отменена всего за несколько часов до отправления на основании данных разведки. Из них следовало, что Кремлю известно о планах Шаппса.

В результате уровень угрозы для министра был повышен с существенного до критического.

„Путин показал себя безрассудным, безжалостным и неосторожным человеком“ и был „близок к убийству двух западных лидеров, неважно, намеренному или случайному“, сказал министр газете после возвращения.

„Я думаю, учитывая, что Зеленский, премьер-министр Греции, и Александр Кубраков [вице-премьер Украины] находились всего в 400 метрах от места ракетного удара, а затем, учитывая конкретные разведывательные данные... было бы безрассудно и глупо настаивать [на поездке]“, — добавил он.

В официальном комментарии представителя Минобороны Британии говорится, что „во время недавней поездки в Украину министр обороны не совершил запланированный визит в Одессу по соображениям безопасности“.

„Великобритания продолжает оказывать решительную поддержку Украине, а визит министра обороны только подчеркнул важность этой поддержки перед лицом путинской агрессии“, — добавили в ведомстве.

Ранее на этой неделе газета Times сообщила, что Россия предположительно заглушили спутниковый GPS-сигнал на самолете Гранта Шаппса, когда он пролетал рядом с территорией России, возвращаясь из Польши.