Взгляд на московские „выборы“ через призму Эстонии. Соболь заявила, что в России свой путь

3/4 голосов в Москве „поданы“ через электронное голосование и только 1/4 — через очные участки.

„Поданы“ в кавычках, потому что российское электронное голосование — это буквально черный ящик, на выходе из которого от реальных голосов москвичей может не остаться даже 1%.

Напомню, что электронное голосование в Эстонии по мнению исследователей НЕ приводит к увеличению явки. Но у нас, как всегда, свой путь…

Короче, нет сомнений, что вот эти показанные публично 3 млн голосов — повальный фальсификат.