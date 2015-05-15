За рубежом
16.03.2024, 21:45

Взгляд на московские „выборы“ через призму Эстонии. Соболь заявила, что в России свой путь

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Ljubov Sobol
Ljubov Sobol
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Любовь Соболь, российский оппозиционный общественный деятель, соратник Алексея Навального и в прошлом юрист „Фонда борьбы с коррупцией“ заявила, что в России электронное голосование — повальный фальсификат.

3/4 голосов в Москве „поданы“ через электронное голосование и только 1/4 — через очные участки.

„Поданы“ в кавычках, потому что российское электронное голосование — это буквально черный ящик, на выходе из которого от реальных голосов москвичей может не остаться даже 1%.

Напомню, что электронное голосование в Эстонии по мнению исследователей НЕ приводит к увеличению явки. Но у нас, как всегда, свой путь…

Короче, нет сомнений, что вот эти показанные публично 3 млн голосов — повальный фальсификат.

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