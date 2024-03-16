Бывший мэр Нарвы: у эстонского общества нет оснований бояться своих русских

„Я против того, чтобы граждан РФ временно лишили права голоса на муниципальных выборах. Я не понимаю, какой вопрос правительство хочет этим решить. У эстонского общества нет оснований бояться своих русских. У нас – самые хорошие русские в мире“, – заявила Райк в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“, пишет RusERR.

„В Нарве – 36% российских граждан. Оставить их в стороне от политической жизни в городе – плохо и неправильно, – сказала она. – Я не верю, что политики примут такое решение. Против этого выступал наш президент и канцлер права“.

В прошлом году в Нарве завершился процесс переименования улиц. По словам Райк, он прошел спокойно.

„Этот вопрос больше интересовал политиков, чем местных жителей. Местные просто спрашивали: „Должны мы что-то платить? Нет? Переименовывайте и оставьте нас в покое! Надоела эта история“, – сказала Райк.

„Я уверена, что до переименования, не все жители Нарвы знали, кто такой Тийман и Дауман“, – добавила она.

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