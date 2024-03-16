Легенда польского футбола в преддверии большой игры: не думайте, что Эстония - мальчик для битья

Победитель полуфинального матча встретится в финале с Финляндией или Уэльсом 26 марта. Тот, кто выиграет в финале, получит право на участие в чемпионате Европы.

Польское издание Super Express взяло интервью у местной легенды Яцека Гмоха (85), который сказал, что поляки не должны недооценивать своих соперников. Гмох - бывший игрок сборной Польши, который был капитаном национальной команды с 1976 по 1978 год. Он был помощником тренера сборной с 1971 по 1974 год. В этот период Польша стала олимпийским чемпионом (1972) и бронзовым призером чемпионата мира (1974).

„Легких противников не бывает. Пожалуйста, не думайте об Эстонии или Уэльсе как о мальчике для битья, потому что такого понятия больше не существует. Эта эпоха закончилась“, — сказал Гмох. „Футбол и успех доступны каждому, даже таким сборным как Сан-Марино“.

Нынешним главным тренером сборной Польши является Михал Пробеж, который сменил на этом посту Фернанду Сантуша из Португалии в сентябре прошлого года. При Пробеже Польша обыграла Фарерские острова со счетом 2:0 в отборочной кампании к чемпионату Европы, но сыграла вничью 1:1 с Молдовой и Чехией. Последний раз Польша играла в ноябре, когда в товарищеском матче обыграла Латвию со счетом 2:0.

Поскольку отборочная кампания чемпионата Европы для Польши оказалась неудачной (они заняли третье место в группе E после Албании и Чехии), Пробеж также внес ряд изменений в состав. „Я могу сказать много о Пробеже, нравится это людям или нет, но он провел реорганизацию, которая была необходима“, — прокомментировал Гмох. „Некоторые ребята становятся старше. Некоторые из них должны играть в Саудовской Аравии или США, хотя уровень и там вырос“.

Эстония заняла последнее место в группе F с одним очком. Победу в группе одержала Бельгия (20 очков), за ней следуют Австрия (19 очков), Швеция (10 очков) и Азербайджан (7 очков). Эстония вышла в плей-офф чемпионата Европы благодаря победе в дивизионе D Лиги наций 2022.