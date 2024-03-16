16.03.2024, 16:01
ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: „Авис Утилитас“ упустил все шансы на плей-офф
В воскресенье, 16 марта, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf „Авис Утилитас“ (Рапла) проиграл дома латвийской „Валмиере“ (76:83).
Команда гостей лучше начала матч. Через несколько минут „Валмиера“ выигрывала со счетом 8:2, а первая четверть завершилась с преимуществом гостей (22:13). Вторая четверть продолжилась с доминированием латвийского клуба. В лучшем случае разница сокращалась до 13 очков. В первой половине гости выигрывали со счетом 46:37.