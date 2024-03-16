ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: „Калев/Крамо“ прервал 13-матчевую победную серию рижского ВЭФа

Таллиннский клуб начал матч активно, быстро вырвавшись вперед со счетом 8:0. Отрыв „Калева“ рос с каждой минутой, и первая четверть завершилась со счетом 30:17. Во второй четверти ВЭФ стал лучше играть. Несколько раз им удавалось сократить разрыв до шести очков, но концовка четверти снова принадлежала эстонскому клубу. Четверть завершилась рывком (10:2), и вторая половина началась со счетом 54:40.