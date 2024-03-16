Баскетбол
16.03.2024, 13:27

ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: „Калев/Крамо“ прервал 13-матчевую победную серию рижского ВЭФа

 

В субботу, 16 марта, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf таллиннская баскетбольная команда „Калев/Крамо“ обыграла в гостях рижский ВЭФ (82:76).

Таллиннский клуб начал матч активно, быстро вырвавшись вперед со счетом 8:0. Отрыв „Калева“ рос с каждой минутой, и первая четверть завершилась со счетом 30:17. Во второй четверти ВЭФ стал лучше играть. Несколько раз им удавалось сократить разрыв до шести очков, но концовка четверти снова принадлежала эстонскому клубу. Четверть завершилась рывком (10:2), и вторая половина началась со счетом 54:40.

В третьей четверти „Калев/Крамо“ сумели набрать всего семь очков, что позволило ВЭФу вернуться в игру. Перед последней четвертью эстонский клуб по-прежнему выигрывал со счетом 61:56. Четвертая четверть снова началась в равной борьбе, но затем латыши выступили лучше, сравняв счет.

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