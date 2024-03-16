„Люди идут и идут“. В Ивангороде проголосовало более 300 граждан РФ, проживающих за рубежом - облизбирком

Он рассказал, что в целом в Ленинградской области был активный первый „выборный день“, явка превысила 35,6%. Приезжающие из Эстонии могли проголосовать на 590-м участке, который был создан в 700 метрах от погранперехода для тех, кто постоянно проживает за рубежом.

„На вчерашний день (пятницу) несмотря на то, что в какое-то время на эстонской границе сделали так, чтобы была сокращена возможность перейти к нам, проголосовали 269 человек, более 60 с утра в субботу, люди идут и идут“, - отметил председатель облизбиркома.

Он добавил, что голосование проходит в штатном режиме, провокаций не зафиксировано.

Совет Федерации назначил „президентские выборы“ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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