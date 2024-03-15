Минюст РФ объявил „иноагентами“ режиссера Романа Либерова и актера Семена Трескунова

Из списка „иноагентов“ исключили блогера Николая Соболева и бывшего главреда „Орловских новостей“ Дениса Константинова „в связи с утратой признаков иностранного агента“.

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