За рубежом
15.03.2024, 20:23

Минюст РФ объявил „иноагентами“ режиссера Романа Либерова и актера Семена Трескунова

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Актер Семен Трескунов
Актер Семен Трескунов
ФОТО: Скриншот

Минюст России обновил реестр „иностранных агентов“, добавив в него семь человек, передает Meduza.

В реестр „иноагентов“ включены:

  • режиссер Роман Либеров;

  • экономист Игорь Липсиц;

  • журналист-востоковед Марианна Беленькая;

  • новосибирский депутат Светлана Каверзина

  • актер Семен Трескунов;

  • бывший майор полиции Олег Кашинцев (заочно осужден по делу о „фейках“);

  • главный редактор издания „Довод“ Кирилл Ишутин;

Из списка „иноагентов“ исключили блогера Николая Соболева и бывшего главреда „Орловских новостей“ Дениса Константинова „в связи с утратой признаков иностранного агента“.

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