15.03.2024, 20:23
Минюст РФ объявил „иноагентами“ режиссера Романа Либерова и актера Семена Трескунова(4)
ФОТО: Скриншот
Минюст России обновил реестр „иностранных агентов“, добавив в него семь человек, передает Meduza.
В реестр „иноагентов“ включены:
режиссер Роман Либеров;
экономист Игорь Липсиц;
журналист-востоковед Марианна Беленькая;
новосибирский депутат Светлана Каверзина
актер Семен Трескунов;
бывший майор полиции Олег Кашинцев (заочно осужден по делу о „фейках“);
главный редактор издания „Довод“ Кирилл Ишутин;
Из списка „иноагентов“ исключили блогера Николая Соболева и бывшего главреда „Орловских новостей“ Дениса Константинова „в связи с утратой признаков иностранного агента“.
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