ФОТО | Интерактивы, подарки, много информации - в Нарве прошла образовательная ярмарка

Сергей Егоровцев, проектный руководитель Ида-Вирумааского центра профобразования, рассказал, что к ним в павильон чаще обращаются с вопросами, какие специальности будут в следующем году, какие программы будут полностью на эстонском языке, какие по методике погружения, на каком языке проходят вступительные экзамены. „Но сейчас мы не можем дать точный ответ про программы, потому что на уровне руководства их согласуют только в течение следующих двух недель, мы пока сообщаем общую информацию про переход на эстонский язык обучения, как попасть на дни открытых дверей, какие документы надо подготовить к маю для поступления“, - сказал Егоровцев.

Например, как отметила Фаустова, им обычно не очень понятно, что можно делать в науке после окончания университета. Илона с коллегами представляла на ярмарке научные программы: биоинженерию, биохимию и т.п. „Мы рассказываем и показываем и даем попробовать что-то сделать своими руками, - продолжила программный директор. - Вот, например, можно в микроскоп посмотреть на клетку пекарских дрожжей. Их используют в лабораториях как модельный организм, их можно клонировать, создавать в них мутации. Можно экстрагировать из растений пигмент, разделить материал на слои, с помощью хроматографии сделать различные рисунки“.

По словам Илоны Фаустовой, программного директора направления науки и технологии бакалавриата и направления биоинженерии магистратуры Тартуского университета, много молодежи, которая не определилась с тем, куда идти дальше после девятого класса. „Ребята приходят посмотреть и понять, какие вообще возможности есть у них, какие есть профессии, - сказала Илона. - Когда мы учимся в школе, сложно представить многообразие того, что можно делать в жизни, в школе дети привыкают к определенным предметам, они, конечно, знакомы с популярными профессиями, такими как программист, врач, юрист, а все остальное для них не всегда понятно“.

Яромира и Даниила тоже привлекла Нарвская гимназия, им поступать уже на следующий год. С ними за компанию пришла восьмиклассница София. „Хотим в Нарвскую гимназию, а потом в Тартуский университет учиться на врачей, - сказали ребята. - Потом планируем уехать, в Нарве нечего делать, нет никаких возможностей“.

Девятиклассник Пяхклимяэской школы Алексей рассказал, что пришел посмотреть, куда можно поступить после окончания девятого класса. „Самый классный вариант для меня - это Нарвская гимназия, - сказал школьник. - Она в моем городе, удобно добираться“. Его одноклассник добавил, что тоже хочет попробовать поступить именно в Нарвскую гимназию. „ Я смотрю различные учебные учреждения, - сказал он. - Эту гимназию интересно представили, сами подошли ко мне, хотя я пока думаю, куда дальше: в гимназию и университет или пойти после девятого класса в профтех“.

Но не все молодые люди так думают. Чаще всего ребята, с кем удалось пообщаться, говорили о том, что хотят уехать из Нарвы.

Центр предпринимательства Ида-Вирумаа представил на ярмарке образования свой новый проект „Инновационный центр кино и мультимедиа IDA Hub“. О нем гостям рассказывала Карин-Анника Луга. Она сама уже окончила гимназию, но пока не поступила в университет. Ее привлекает направление экономики и государственного управления. „Я хочу потом вернуться в Нарву и развивать Ида-Вирумаа, даже сейчас именно поэтому я работаю в стартап-инкубаторе, и все проекты, в которых я участвовала раньше, направлены на то, чтобы положительно влиять на региональное развитие“, - сказала увлеченная свои делом девушка.

По его словам, даже те, кто учится в школах по системе погружения, но не практикует разговорный эстонский, потому что нет языковой среды для этого, приходят к ним на учебу с почти нулевым эстонским. „У нас мало было программ на эстонском языке, хотя были преподаватели, специальности открывали, но никто не шел на них, - добавил Сергей. - Сейчас будет следующая попытка собрать группы, которые будут учиться на эстонском, планируем, что их будет примерно восемь, в том числе и в Нарве“.

„У моей тети был пример, что ее не могли взять на работу, потому что у нее слишком хорошее образование, она вычислительный химик, ей по закону обязаны платить много, а здесь некому предложить такую зарплату, - рассказал один их школьников. - Так что лучше сразу уезжать“. София добавила, что в других городах точно больше возможностей, она планирует, что после университета совсем уедет из Эстонии.

Тимур учится в одиннадцатом классе в Нарвской гимназии, он как раз один из волонтеров, кто рассказывает о своем учебном заведении гостям ярмарки. „Нас в основном спрашивают, как будет проходить обучение в нашей гимназии, на каком языке сдавать вступительный экзамен, - поделился Тимур. - Многих пугает, что он на эстонском проходит. Но это не страшно. Страшнее то, что ты знаешь на достаточном уровне, но не пошел сдавать“. Сам Тимур присматривается к университетам, но точно еще не определился, куда поступать. Ему нравится идея получить стипендию и поехать в Америку.

Полина и Юля, тоже девятиклассницы, сказали, что прийти на ярмарку их заставили учителя, но они не пожалели. „Нам потом нужно будет заполнить анкеты о том, что нового мы тут узнаем“, - сказали девочки. Одна из них хочет поступить в гимназию, затем в университет. „Хочу стать менеджером по маркетингу и уехать из Нарвы, здесь мало возможностей, хочу жить в Таллинне или уехать в другую страну“, - поделилась планами школьница. Ее подруга не думает о гимназии, ей хочется получить профессию, связанную с лошадьми, потому что она их любит и увлечена конным спортом.

Дарья, Полина и Александра учатся в девятом классе и они пришли на ярмарку по той же причине: выбрать, где учиться дальше. Все они планируют поступать в гимназию, а вот потом одна из них хочет поехать в Тарту учиться на психолога, а другая - поступать в Академию МВД.

„У каждого учебного заведения здесь есть какие-то интерактивы, нам дарят подарки, это мило, я уже много всего успела узнать“, - сказала одна из девочек.

Гриша, восьмиклассник, приехал на ярмарку из Нарва-Йыэсуу с мамой и младшей сестрой. Он больше всего оценил Tallinna Tööstushariduskeskus, там есть программирование и специальности, которые связаны с машинами. Его мама Анна сказала, что сама внимательно все изучает, но они пока прошли только шесть павильонов. „Дети ничего не знают, поэтому надолго зависают у каждого павильона“, - сказала Анна.

Образовательная ярмарка проходила с 10:00 до 18:30, чтобы в ней могли принять участие, как можно больше школьников. На импровизированной сцене время от времени выступали танцевальные коллективы, проходила развлекательная программа.