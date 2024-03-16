„Если вы не пойдете „голосовать“, то вас могут депортировать на Дальний Восток и заменить россиянами“

Москва планирует провести российские „президентские выборы“ на оккупированных территориях Украины. На Западе, особенно после смерти российского оппозиционера Алексея Навального, рассматривают возможность непризнания этих „выборов“, поскольку конкуренции нет и из участия в них исключаются все, кто мог бы стать конкурентом Владимиру Путину. С другой стороны, организация предвыборного фарса на оккупированных территориях является полным пренебрежением нормами международного права и должна сопровождаться признанием нелегитимности „выборов“ и всех их последствий. Об этом Delfi поговорил с украинским экспертом по международным отношениям Александром Мусиенко.

Как эксперт в области права и международных отношений, как вы думаете - существует ли хотя бы небольшая вероятность того, что Запад не признает легитимность российских „выборов“ и, следовательно, не признает Путина легитимным президентом России?