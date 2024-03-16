„Если вы не пойдете „голосовать“, то вас могут депортировать на Дальний Восток и заменить россиянами“
„После „президентских выборов“ Запад не должен признавать Путина легитимным президентом России“, — говорит Александр Мусиенко, украинский эксперт по международным отношениям.
Москва планирует провести российские „президентские выборы“ на оккупированных территориях Украины. На Западе, особенно после смерти российского оппозиционера Алексея Навального, рассматривают возможность непризнания этих „выборов“, поскольку конкуренции нет и из участия в них исключаются все, кто мог бы стать конкурентом Владимиру Путину. С другой стороны, организация предвыборного фарса на оккупированных территориях является полным пренебрежением нормами международного права и должна сопровождаться признанием нелегитимности „выборов“ и всех их последствий. Об этом Delfi поговорил с украинским экспертом по международным отношениям Александром Мусиенко.