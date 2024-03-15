В Одессе 20 человек погибли и около 73 пострадали из-за российского ракетного удара

Как сообщил офис генпрокурора Украины, атака произошла около 11:00 утра (12:00 мск) 15 марта. Среди погибших — сотрудник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и фельдшер. Повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.

„Среди жертв и пострадавших — местные жители, медики, сотрудники ГСЧС. Второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара“, — написал генеральный прокурор Украины Андрей Костин в фейсбуке.

В результате ракетного обстрела в Одессе повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения.

Без света остаются 535 абонентов, без газа — 800. Ожидается, что восстановительные работы завершатся 16 марта.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что при обстреле города погиб бывший заместитель мэра Сергей Тетюхин, который покинул мэрию и ушел на фронт в ноябре 2023 года.

„Невероятно тяжелая потеря для всех нас. Профессиональный и порядочный человек, талантливый менеджер и настоящий друг. Его наследие — это современные транспортные развязки, предоставленная международными партнерами техника и много эффективных решений для улучшения городского пространства“, — сообщил Труханов. Он выразил соболезнования родным и близким Сергея Тетюхина.

Украинское следствие начало расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

В Одессе и области 16 марта объявлен траур.

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение к украинцам по итогам 751-го дня полномасштабной войны в Украине. Он посвятил его ракетному удару по Одессе.