В Одессе 20 человек погибли и около 73 пострадали из-за российского ракетного удара
По меньшей мере 20 человек погибли и 73 получили ранения в результате российского ракетного удара по Одессе, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер, передает „Медуза“.
Как сообщил офис генпрокурора Украины, атака произошла около 11:00 утра (12:00 мск) 15 марта. Среди погибших — сотрудник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и фельдшер. Повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.
„Среди жертв и пострадавших — местные жители, медики, сотрудники ГСЧС. Второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара“, — написал генеральный прокурор Украины Андрей Костин в фейсбуке.
В результате ракетного обстрела в Одессе повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения.
Без света остаются 535 абонентов, без газа — 800. Ожидается, что восстановительные работы завершатся 16 марта.
Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что при обстреле города погиб бывший заместитель мэра Сергей Тетюхин, который покинул мэрию и ушел на фронт в ноябре 2023 года.
„Невероятно тяжелая потеря для всех нас. Профессиональный и порядочный человек, талантливый менеджер и настоящий друг. Его наследие — это современные транспортные развязки, предоставленная международными партнерами техника и много эффективных решений для улучшения городского пространства“, — сообщил Труханов. Он выразил соболезнования родным и близким Сергея Тетюхина.
Украинское следствие начало расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).
В Одессе и области 16 марта объявлен траур.
Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение к украинцам по итогам 751-го дня полномасштабной войны в Украине. Он посвятил его ракетному удару по Одессе.
„Сейчас в Одессе еще продолжаются спасательные работы и оказание помощи после российского ракетного удара — очень подлого удара этих подонков: две ракеты, и вторая, когда на место попадания прибыли спасатели и врачи. Среди погибших и пострадавших — фельдшеры „экстренки“, спасатели ГСЧС. Мои соболезнования всем родным и близким, - высказался президент Украины. -Десятки раненых. Продолжается поиск людей под завалами. Привлечены все необходимые службы. Благодарен каждому, кто поддерживает людей сейчас и спасает жизни. Спасибо всем полицейским, и ГСЧС, и медикам, и волонтерам, коммунальным службам. Я поручил областной власти полностью поддержать всех пострадавших. Наши Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию“.
В своем видеообращении Владимир Зеленский также рассказал, что обсуждал с военными производство и применение украинских ударных беспилотников „по российской логистике, по их системе финансирования войны“.
„Все четко понимают задачи, конкретные цели. Кабинет Министров должен сделать все для создания еще более технологичных и дальнобойных, массовых дронов. Это должен быть конвейер российской ответственности за террор. И это — принципиальный момент, во многом исторический. Чем больше наших справедливых ответов будет российскому государству и чем более ощутимыми будут наши действия против российской системы, тем труднее будет Путину продолжать свое больное правление, а следовательно, и войну“, — заявил Зеленский.
Посол США в Украине Бриджит Бринк также написала об обстреле Одессы.
„Сегодня Россия снова обстреляла Одессу, убив невинных гражданских лиц и попав в спасателей. Этот жестокий обстрел подчеркивает, что Россия не остановит свою дерзкую агрессию в Европе. Мы должны помочь Украине остановить Россию сейчас. Нельзя терять ни одного мгновения“, - написала она в социальной сети Х.
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