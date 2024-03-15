Бывший командующий армии США в Европе: „Правительство должно разговаривать с населением. Не бояться напугать людей“

– Я думаю, что ни одна из сторон сейчас не имеет возможность победить другую сторону. Украина, действительно, страдает от нехватки снарядов. Им нужно больше людей, чтобы создавать больше подразделений и затем иметь возможность ротировать людей. Но я не думаю, что российская армия способна сейчас одолеть украинскую армию. Они даже не смогли воспользоваться успехом в Авдеевке и продвинуться дальше к Харькову, Херсону или даже Киеву. Да и Авдеевка – это не Сталинград.

– Украине сейчас не хватает снарядов, не удалось и обещанное наступление. Эксперты говорят, что война зашла в некий тупик. Как вы видите дальнейшее развитие военных действий?

– Прежде всего, это продолжение российских целенаправленных ударов по гражданским целям, инфраструктуре, жилым домам. Что касается высших чинов, то про такие договоренности я ничего не знаю. Напомню, что в начале войны, в конце апреля 2022 года, Россия ударила по Киеву и когда там был с визитом генсек ООН Антониу Гуттериш. Во-вторых, конечно, россияне прекрасно знают, где находится Зеленский. И этот удар по Одессе, когда он там был – не случайность. Это безрассудная атака. Плохо уже то, что они убивают невинных украинцев. Но задумайтесь, каковы были бы последствия, если бы они убили премьер-министра страны НАТО ! Поэтому – и в-третьих – этот обстрел еще раз показал, с кем мы имеем дело. Кремль не волнует международное право, не беспокоит, сколько людей убито. Кремль уважает только силу. Посмотрим, как греки ответят на это чудовищное оскорбление. Продолжат ли на своих танкерах возить российскую нефть [эти перевозки уже значительно сократились во второй половине прошлого года]? Оставят ли российских олигархов в Салониках? Или продолжат обмениваться рукопожатиями в ООН?

– Но возвращаясь к войне в Украине… У России же все равно сохраняется демографическое преимущество, и у российского правительства пока есть ресурсы пополнять армию контрактниками. Им даже сейчас значительно повысили единоразовые выплаты. Насколько это преимущество важно?

– Это вопрос непрерывных поставок дешевого газа из России. Но не только. Пекину вовсе не нужно, что граждане видели по соседству коллапс авторитарного режима. Кроме того, китайцы наблюдают как потихонечку тает лед в Арктике, и они все больше надеются, что сотрудничество в Россией поможет им проложить Арктический шелковый путь [о нем было заявлено в «Арктической политике Китая», опубликованной в 2018 году; он значительно сократит время доставки товаров в Европу].

– Пекин всегда делает то, что хорошо для Китая. Конечно, мы все так поступаем. Я не думаю, что в Пекине испытывают какую-либо симпатию к Кремлю. Но китайцы не хотят коллапса нынешнего режима. Им нужна стабильность в России.

Я считаю, что 2024 год – это год соревнования военных промышленностей. Обе стороны будут стараться восстановить свой военный потенциал, особенно в плане боеприпасов, дронов и средств борьбы с дронами. Украинцам предстоит нарастит численность своей армии, бить по намеченным Главным управлением разведки Украины целям в Крыму и в Черном море, а также наносить удары по российской газовой и нефтяной инфраструктуре. Но по большей части в этом году мы увидим попытки стабилизировать фронт. Возможно, будет больше небольших и локальных тактических успехов у россиян. Но линия фронта будет двигаться туда и обратно, не более того. Если Запад так и не предоставит боеприпасы, может быть и хуже. Но по моим расчетам, к лету украинская армия получит из Европы сотни тысяч снарядов. Конечно, при этом Россия получает боеприпасы из Китая – думаю, гораздо больше, чем мы предполагаем, снаряды из Северной Кореи, дроны из Ирана.

Новый главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Сырский будет делать все, что он может, чтобы стабилизировать линию фронта и выиграть время.

– Потенциально по мере того, как действуют санкции, России все будет сложнее массово производить высококачественную продукцию. Например, для производства дула танка нужна особая сталь, выдерживающая выстрел, а теперь ее нет. Раньше ее поставляла Украина, между прочим. То же самое в электронике. Теперь российская армия вынуждена искать замену сложным компонентам, которые стали недоступны из-за санкций. Но в санкциях есть пробелы. По разным причинам, конечно. Но, к сожалению, даже некоторые американские компании нарушают санкции. К тому же, на мой взгляд, американское руководство пока что не делает все то, что ему стоило бы делать в этой ситуации.

Снижение возраста мобилизации еще на пару лет позволит призвать еще несколько сотен тысяч человек. И это заметно изменит ситуацию. А в России, да, есть преимущество по населению, но при этом ей приходится обманом завлекать людей из Непала и Индии. И совсем нет ощущения, что россияне стремятся в армию. Я ни разу не видел видео с мертвыми чеченцами. Похоже, они все же каким-то образом стараются держаться в стороне. Участвуют, но, видимо, как-то по-другому. И не особенно слышно о похоронах военных, погибших на войне, в Москве и Петербурге.

– Дело не в том, что у России больше население, а в том, хватает ли Украине людей, чтобы сделать то, что надо сделать. Численность населения и не должна совпадать – главное иметь достаточное число солдат для ваших целей. У украинской стороны есть почти два миллиона мужчин и женщин призывного возраста – от 18 до 30. Этого достаточно! В Украине неохотно понижают возраст мобилизации, недавно его понизили до 25 лет. Это означает сотни тысяч людей могут пополнить ряды армии. Кто-то готов пойти добровольцем и в более раннем возрасте. Но в любом случае правительству надо лучше работать над привлечением людей, чтобы они хотели вступить в армию. В первый год это был патриотизм. Теперь же, два года спустя, молодые люди смотрят и говорят: я не пойду в армию, пока не буду уверен или уверена, что меня хорошо обучат, как следуют экипируют, направят в хорошо подготовленное подразделение, и если со мной что-то случится, то о моей семье позаботятся.

Украинцы заверили Запад: мы будем следовать правилам, какими бы они ни были. Поэтому они не используют SCALP EG/Storm Shadow [англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности – Delfi] против целей внутри России. Но у них предостаточно целей на оккупированных Россией территориях – прежде всего в Крыму.

И тут важно понять, почему канцлер Шольц отказывается это сделать. Это же не какое-то чудо-оружие. Но Taurus дает то, в чем Украина сейчас очень нуждается, – это точность на больших расстояниях. Преимущество России – в массированных обстрелах. Но массу можно победить только точностью. Это означает, что можно наносить удары по штаб-квартирам, артиллерии и логистике. Если вы попадаете в эти цели, то уже неважно, сколько погибнет пехоты. Например, Taurus может уничтожить большой склад боеприпасов в Джанкое, военный аэродром в Саки, военно-морские объекты в Севастополе и другие места, где у россиян расположены логистические объекты.

– Нет. Я на сто процентов уверен, что это была реальный разговор между высшими чинами люфтваффе, германских ВВС. Некоторых из них я знаю лично. Это прекрасные офицеры. Но они действительно допустили ошибку, обсудив чувствительную информацию не в рамках платформы Webex, как это положено. И этим воспользовались русские, чтобы поставить канцлера Шольца в очень сложную ситуацию. Поэтому что это выглядит так, словно он был нечестен с собственным народом, когда обещал, что немецкие военные не будут находиться в Украине. Но хорошая новость тут заключается в том, что немецкие военные реально обсуждали, как поставить Украине ракетную систему Taurus.

– Что вы думаете про утечку разговора высокопоставленных немецких военных, которые обсуждали возможные ракетные удары по Керченскому мосту в Крыму, подготовку украинских военных и присутствие натовских военных на территории Украины? Глава Бундесвера Борис Писториус признал, что это был реальный разговор. Но не могло это быть целенаправленной утечкой, чтобы припугнуть Кремль – мол, немцы готовы серьезно взяться за дело?

Знаете, я не согласен со всем, что делает Байден. Есть вопросы к его политике, но я уверен, что он не разрушит нашу демократию. Правда, Трампа легко убедить, что, поскольку Европа и США – крупнейшие торговые партнеры, то Европа необходима для процветания Америки. А европейское процветание зависит от безопасности, стабильности, свободы навигации. И поэтому США не смогут просто так уйти. Кроме того, поскольку даже республиканцы опасались, что Трамп может это сделать, Конгресс США принял закон, который гласит: ни один президент не может в одностороннем порядке выйти из НАТО. Так что теперь он, по крайней мере, не может просто выйти из НАТО.

– Я воспринимаю буквально то, что он говорит. Он уже сделал так много всего катастрофического с точки зрения доверия к США, Белому Дому. Он обесценил должность президента Соединенных Штатов, лишил ее достоинства. Даже люди, которые с ним работали, говорят, что его нельзя допускать до этой должности обратно.

– Что касается Трампа, который сейчас соревнуется за пост претендента от республиканской партии на предстоящих в ноябре этого президентских выборах. Как вы думаете, он действительно способен вывести США из НАТО?

Но в любом случае, я очень надеюсь, что этих немецких офицеров, допустивших ошибку (а кто из нас не ошибается!), накажут по уставу, но не пожертвуют ради Путина.

Так почему Шольц так не хочет предоставить Украине Taurus? На это есть две причины. Первая. Администрация Байдена не знает, что делать, если рухнет режим Путина. В Белом доме опасаются, что ситуация выйдет из-под контроля. Вторая причина – чисто немецкая. Шольц очень боится возвращения Трампа. Если Трамп вернется и откажется от ядерного сдерживания в Европе, то Германия, по мнению Шольца, может оказаться втянутой в военные действия с Россией, но при этом останется без гарантий безопасности со стороны США. Хотя ядерный щит есть у Великобритании и Франции. [Германия, как страна-агрессор во Второй мировой войне, по-прежнему сохраняет статус безъядерной державы. При этом на территории страны размещено американское ядерное оружие. – Delfi].

Но, с другой стороны, он и не обязан что-то делать для защиты Европы. Поэтому я думаю, что у наших европейских союзников есть причины для беспокойства. Конечно, в Кремле внимательно следят за тем, как мы спорим между собой. Конечно, споры в любой международной организации – это нормально.

Я помню, как в 1983 году, когда я, американский лейтенант, был в Западной Германии, там шли масштабные протесты против США из-за решения разместить «Першинги». Но никогда не было сомнений в нашей сплоченности, в пятой статье. Трамп – первый человек, который поставил ее под сомнение. И, конечно, Кремль будет внимательно следить за тем, насколько Трамп будет сохранять преданность общему делу. В этом и заключается опасность.

– Как повлияет уход заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд, которая была одним из главных сторонников Украины?

– Я не знаю всех деталей, почему Тория решила покинуть свой пост. Но очень жаль, потому что она из немногих людей, у которых есть четкое понимание всей ситуации. Далеко не все были фанатами того, что она делала. Но когда ты плохо понимаешь, кто твой соперник, ты обречен на провал. Наверное, кто бы ее сейчас не заменил, пробудет на этом посту лишь несколько месяцев [до выборов – Delfi]. Но в Америке достаточно талантливых людей, профессиональных дипломатов, которые могут заменить Нуланд.

– Как изменится НАТО с вступлением в альянс Швеции и Финляндии? Теперь Балтийское море даже в шутку называют "озером НАТО" …

– Я, честно говоря, не люблю это выражение, это бесполезная конструкция. НАТО – это оборонный альянс. Теперь, со Швецией и Финляндией в своих рядах, в кризисной ситуации НАТО может немедленно достичь того, что в военно-морском флоте называют «контролем над морем» между Данией и Швецией. У российского Балтийского флота есть только порты Калининграда и Санкт-Петербурга. Но для меня важнее всего, что принесут Финляндия и Швеция НАТО. Обе страны важны с точки зрении географии – не только из-за Балтики, но и из-за Крайнего Севера.