Комиссия Союза конькобежцев выслушала свидетелей по делу Анны Леванди

На этой неделе комитет встретился с несколькими фигуристами и родителями, пишет ERR Sport. На вопрос, с кем разговаривала комиссия и планируется ли кого-нибудь еще допросить, президент Союза конькобежцев Майре Арм ответила: „В интересах работы комиссии мы не считаем возможным давать дополнительные комментарии по поводу следующих шагов или участвовать в дискуссиях в средствах массовой информации“.

Арм не ответила на вопросы о том, вошли ли в состав комиссии эксперты не из союза и каковы дальнейшие действия.

В феврале появилась информация о том, что несколько бывших учеников и родителей обвиняют известного тренера по фигурному катанию Анну Леванди в моральном и физическом насилии. Леванди признала, что она не безупречна, но назвала большую часть обвинений клеветой и абсурдом.

После заявлений, полученных Эстонским фондом антидопинговой и спортивной этики (EADSE), Союз конькобежцев сформировал комиссию для расследования обвинений. Ремо Перли, один из руководителей EADSE, поднял вопрос о составе комиссии и отметил, что в него должны быть включены и люди, не входящие в союз конькобежцев.

В комитет, сформированный Союзом конькобежцев, входят президент союза Майре Арм, вице-президент Вадим Белобровцев, член правления и судья международной категории Эре Лусти, а также генеральный секретарь союза Яна Куура.

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