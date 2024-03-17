ФОТО И ВИДЕО | Жители Силламяэ не поверили глазам: власти организовали в городском парке сплошную вырубку зеленых насаждений

Власти Силламяэ постарались не предавать огласке содержание выданного разрешения на вырубку, что еще больше запутало историю. До сих пор непонятно, какими критериями они руководствовались, выбирая фирму, которая получила право на вырубку. Просьба Forte прокомментировать ситуацию была оставлена без внимания, а экологическим организациям посоветовали обратиться в Полицию безопасности.