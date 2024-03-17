Новости Ида-Вирумаа
17.03.2024, 09:15

ФОТО И ВИДЕО | Жители Силламяэ не поверили глазам: власти организовали в городском парке сплошную вырубку зеленых насаждений

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Aivar Pau
aivar.pau@delfi.ee
Вырубка деревьев в Силламяэ.
Вырубка деревьев в Силламяэ.
ФОТО: Sillamäe linnavalitsus

Местные жители и экологические организации неожиданно обнаружили, что управа города Силламяэ организовала масштабную вырубку зеленых насаждений в Морском парке, расположенном рядом с променадом. Количество уничтоженных деревьев явно превышает разрешенный объем вырубки, пишет издание Delfi Forte.

Власти Силламяэ постарались не предавать огласке содержание выданного разрешения на вырубку, что еще больше запутало историю. До сих пор непонятно, какими критериями они руководствовались, выбирая фирму, которая получила право на вырубку. Просьба Forte прокомментировать ситуацию была оставлена без внимания, а экологическим организациям посоветовали обратиться в Полицию безопасности.

О том, что в городском парке что-то происходит, стало известно еще в начале февраля.

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