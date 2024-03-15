Доклад ООН: российские силы в Украине пытают, калечат и насилуют пленных

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Женеве Имоджен Фоукс, в документе в подробностях рассказывается о пытках украинских военнопленных, а также беспощадных обстрелах и бомбардировках гражданского населения страны (особенно в Мариуполе).

Свидетельства доклада получены от сотен очевидцев — украинских военнопленных и дезертировавших российских солдат, которых следователям ООН удалось опросить в ходе десятка визитов в Украину. Авторы документа приходят к выводу, что в отношении заключенных широко распространены систематические пытки: их регулярно избивают, пытают электрошоком и даже наносят увечья.

Один из бывших заключенных рассказал следователям, что в какой-то момент боль стала настолько невыносимой, что он начал умолять своих истязателей о смерти. Российские дезертиры, в свою очередь, подтверждают, что старшие офицеры отдают своим подчиненным распоряжения „работать жестко, жалости не проявлять“.

В докладе подробно описаны и неизбирательные бомбардировки мирных жителей, больниц и культурных объектов, а также происходящие в оккупированных Россией городах пытки, изнасилования и убийства мирных украинцев, незаконный вывоз в Россию украинских детей. Приведены доказательства и других военных преступлений и преступлений против человечности, за которые виновные должны понести ответственность.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.