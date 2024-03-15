Евграфов о скандале с Нарвским музеем: „Директору музея следует сохранять субординацию“

Об этой ситуации высказались все: начиная от самой директора музея Марии Сморжевских-Смирновой, которая отметила, что считает неприемлемым, что в независимой Эстонии в 2024 году представители городской части совета музеев требуют объяснений и извинений за освещение мартовской бомбардировки Нарвы, заканчивая Союзом музеев Эстонии и Минкультом, вставших на сторону директора Нарвского музея.

„Мы не считаем правильным, что члены совета, назначенные представителями собственника, выражают взгляды и мнения, направленные против Эстонского государства, а также подстрекают людей к враждебным действиям через социальные сети. Предлагаем рассмотреть вопрос об отзыве этих членов совета и назначении новых членов, деятельность которых будет основываться на законах Эстонского государства“, - отметили представители Союза музеев.

Министр культуры Хейди Пурга направила мэру Нарвы Яану Тоотсу письмо с предложением отозвать Вадима Орлова и Алексея Мяги из совета Нарвского музея.

По мнению министерства, проект Нарвского музея по привлечению внимания к мартовской бомбардировке был крайне необходимым и обстоятельным. Ведомство отмечает, что руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова проделала очень хорошую работу как в случае с данным проектом, так и при управлении музеем в целом, и у министерства претензий к ней нет.

RusDelfi попросил прокомментировать ситуацию депутата Рийгикогу и главу правящей фракции Нарвского горсобрания Алексея Евграфова, задав ему следующие вопросы:

Как вы оцениваете то, что члены совета Орлов и Мяги буквально начали прессинг директора музея?

Видите ли в действиях музея что-то неправильное в ситуации с распространенными Propastop флаерами?

Не вредит ли, по-вашему, эта история имиджу города? Как вы относитесь к предложению министра отозвать Мяги и Орлова из состава совета?