Евграфов о скандале с Нарвским музеем: „Директору музея следует сохранять субординацию“(7)
Скандал с Нарвским музеем в последние дни получил большой резонанс, чего наверняка не ожидали затеявшие его представители города и депутаты правящей коалиции Вадим Орлов и Алексей Мяги. Накануне открытия выставки „Нарва 44“ они потребовали от музея объяснений по поводу сотрудничества с Propastop, распространившим флаеры, сравнивающие разрушенную в годы Второй мировой войны Нарву с разрушенными городами в Украине.
Об этой ситуации высказались все: начиная от самой директора музея Марии Сморжевских-Смирновой, которая отметила, что считает неприемлемым, что в независимой Эстонии в 2024 году представители городской части совета музеев требуют объяснений и извинений за освещение мартовской бомбардировки Нарвы, заканчивая Союзом музеев Эстонии и Минкультом, вставших на сторону директора Нарвского музея.
„Мы не считаем правильным, что члены совета, назначенные представителями собственника, выражают взгляды и мнения, направленные против Эстонского государства, а также подстрекают людей к враждебным действиям через социальные сети. Предлагаем рассмотреть вопрос об отзыве этих членов совета и назначении новых членов, деятельность которых будет основываться на законах Эстонского государства“, - отметили представители Союза музеев.
Министр культуры Хейди Пурга направила мэру Нарвы Яану Тоотсу письмо с предложением отозвать Вадима Орлова и Алексея Мяги из совета Нарвского музея.
По мнению министерства, проект Нарвского музея по привлечению внимания к мартовской бомбардировке был крайне необходимым и обстоятельным. Ведомство отмечает, что руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова проделала очень хорошую работу как в случае с данным проектом, так и при управлении музеем в целом, и у министерства претензий к ней нет.
RusDelfi попросил прокомментировать ситуацию депутата Рийгикогу и главу правящей фракции Нарвского горсобрания Алексея Евграфова, задав ему следующие вопросы:
Как вы оцениваете то, что члены совета Орлов и Мяги буквально начали прессинг директора музея?
Видите ли в действиях музея что-то неправильное в ситуации с распространенными Propastop флаерами?
Не вредит ли, по-вашему, эта история имиджу города? Как вы относитесь к предложению министра отозвать Мяги и Орлова из состава совета?
„У членов совета есть право задавать вопросу члену правления. Марии стоит спокойно на них ответить и сохранять субординацию. Уверен, что совет соберется на внеочередное заседание, о котором уже сказал мэр, обсудит ситуацию и примет решение. Давать оценки, не находясь внутри события, не считаю правильным. Это же относится и к заявлению министра, которая должна была бы сперва обсудить ситуацию с участниками процесса и услышать доводы всех сторон.
Считаю, что мы не должны забывать о чувствах горожан, быть тактичнее, и, в сегодняшнее непростое время, не провоцировать людей“, - ответил RusDelfi Алексей Евграфов.
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