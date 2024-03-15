Новости Ида-Вирумаа
15.03.2024, 12:14

Евграфов о скандале с Нарвским музеем: „Директору музея следует сохранять субординацию“

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Алексей Евграфов
Алексей Евграфов
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Скандал с Нарвским музеем в последние дни получил большой резонанс, чего наверняка не ожидали затеявшие его представители города и депутаты правящей коалиции Вадим Орлов и Алексей Мяги. Накануне открытия выставки „Нарва 44“ они потребовали от музея объяснений по поводу сотрудничества с Propastop, распространившим флаеры, сравнивающие разрушенную в годы Второй мировой войны Нарву с разрушенными городами в Украине.

Об этой ситуации высказались все: начиная от самой директора музея Марии Сморжевских-Смирновой, которая отметила, что считает неприемлемым, что в независимой Эстонии в 2024 году представители городской части совета музеев требуют объяснений и извинений за освещение мартовской бомбардировки Нарвы, заканчивая Союзом музеев Эстонии и Минкультом, вставших на сторону директора Нарвского музея.

„Мы не считаем правильным, что члены совета, назначенные представителями собственника, выражают взгляды и мнения, направленные против Эстонского государства, а также подстрекают людей к враждебным действиям через социальные сети. Предлагаем рассмотреть вопрос об отзыве этих членов совета и назначении новых членов, деятельность которых будет основываться на законах Эстонского государства“, - отметили представители Союза музеев.

Министр культуры Хейди Пурга направила мэру Нарвы Яану Тоотсу письмо с предложением отозвать Вадима Орлова и Алексея Мяги из совета Нарвского музея.

По мнению министерства, проект Нарвского музея по привлечению внимания к мартовской бомбардировке был крайне необходимым и обстоятельным. Ведомство отмечает, что руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова проделала очень хорошую работу как в случае с данным проектом, так и при управлении музеем в целом, и у министерства претензий к ней нет.

RusDelfi попросил прокомментировать ситуацию депутата Рийгикогу и главу правящей фракции Нарвского горсобрания Алексея Евграфова, задав ему следующие вопросы:

  • Как вы оцениваете то, что члены совета Орлов и Мяги буквально начали прессинг директора музея?

  • Видите ли в действиях музея что-то неправильное в ситуации с распространенными Propastop флаерами?

  • Не вредит ли, по-вашему, эта история имиджу города? Как вы относитесь к предложению министра отозвать Мяги и Орлова из состава совета?

„У членов совета есть право задавать вопросу члену правления. Марии стоит спокойно на них ответить и сохранять субординацию. Уверен, что совет соберется на внеочередное заседание, о котором уже сказал мэр, обсудит ситуацию и примет решение. Давать оценки, не находясь внутри события, не считаю правильным. Это же относится и к заявлению министра, которая должна была бы сперва обсудить ситуацию с участниками процесса и услышать доводы всех сторон.

Считаю, что мы не должны забывать о чувствах горожан, быть тактичнее, и, в сегодняшнее непростое время, не провоцировать людей“, - ответил RusDelfi Алексей Евграфов.

Нарвский музей – это целевое учреждение, основанное в равной степени городом Нарва и государством. Каждый учредитель имеет в совете музея трех членов. Согласно уставу музея, государство не имеет права отзывать членов совета, назначенных городом, и наоборот. Таким образом, полномочия министерства ограничены, и министерство может лишь направить мэру города предложение об отзыве тех членов совета, которые нанесли ущерб репутации музея, и назначении на их место людей, которые „не искажают историю Нарвы и не распространяют кровавые нарративы России“.

Председатель совета Нарвского музея Криста Нельсон созвала на следующую неделю внеочередное заседание совета для обсуждения ситуации. Во встрече примет участие и мэр Яан Тоотс.

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