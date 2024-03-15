„Я ходил на свидание, заодно и проголосовал!“ Что происходит на границе в первый день „президентских выборов“?

На Петровской площади в 10:30 стоят сразу три автобуса - два Lux Express и один компании Ecolines. Спрашиваю у водителей Lux Express, они стоят рядом с автобусом и общаются, какая по длительности задержка отправления. Один из водителей говорит, что должен был уехать в 10:00, но пассажиры не пришли. Позже этот автобус уедет в 10:50. По словам других водителей этой компании, такое длительное ожидание пассажиров случается крайне редко. Если задержка, то минут на 10-15, не более.

Водитель Ecolines сказал, что у него отправление в 11:00 по расписанию, но в салоне только несколько человек, судя по всему, вовремя не уедет.

Задаю вопрос людям в очереди у погранпункта, которые стоят налегке, без багажа: „На выборы идете?“

- В магазин и в аптеку, - говорит мужчина пенсионного возраста.

- Я за посылкой иду, - отвечает молодой парень.

- Никто не идет на выборы, - включается в разговор женщина, в очереди начинают смеяться. - Потому что никто не скажет, у нас такая демократия теперь.

- Ага, скажешь, за кого идешь голосовать, и депортируют, лучше молчать, - добавляет еще один мужчина из очереди.

- А я иду на работу в Ивангород, потому что в Эстонии для меня работы не нашлось. Выхода нет, за квартиру платить надо, вот и хожу, - рассказывает женщина лет 45-ти.

- Кто за чем, я вот не только голосовать, но и по делам тоже, - добавляет женщина из конца очереди.

- Я не иду голосовать, у меня нет российского гражданства, я только по делам, - отвечает еще одна женщина.

- Да, конечно, голосовать идем, да все здесь голосовать идут, - говорит мужчина уверенным голосом, - но никто не скажет, все же боятся.

Спрашиваю у него, как он считает, очередь именно из-за того, что сегодня больше людей из-за „выборов“ идут через границу?