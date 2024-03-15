„Я ходил на свидание, заодно и проголосовал!“ Что происходит на границе в первый день „президентских выборов“?(26)
В десять утра 15 марта, в первый день „выборов“ президента России, у погранпункта в Нарве была очередь. Примерно 15-20 человек стояли на улице. Но они быстро двигались. И очередь разной длины то исчезала, то появлялась снова. Репортер RusDelfi попробовал выяснить, в чем причина. „Выборы“?
На Петровской площади в 10:30 стоят сразу три автобуса - два Lux Express и один компании Ecolines. Спрашиваю у водителей Lux Express, они стоят рядом с автобусом и общаются, какая по длительности задержка отправления. Один из водителей говорит, что должен был уехать в 10:00, но пассажиры не пришли. Позже этот автобус уедет в 10:50. По словам других водителей этой компании, такое длительное ожидание пассажиров случается крайне редко. Если задержка, то минут на 10-15, не более.
Водитель Ecolines сказал, что у него отправление в 11:00 по расписанию, но в салоне только несколько человек, судя по всему, вовремя не уедет.
Задаю вопрос людям в очереди у погранпункта, которые стоят налегке, без багажа: „На выборы идете?“
- В магазин и в аптеку, - говорит мужчина пенсионного возраста.
- Я за посылкой иду, - отвечает молодой парень.
- Никто не идет на выборы, - включается в разговор женщина, в очереди начинают смеяться. - Потому что никто не скажет, у нас такая демократия теперь.
- Ага, скажешь, за кого идешь голосовать, и депортируют, лучше молчать, - добавляет еще один мужчина из очереди.
- А я иду на работу в Ивангород, потому что в Эстонии для меня работы не нашлось. Выхода нет, за квартиру платить надо, вот и хожу, - рассказывает женщина лет 45-ти.
- Кто за чем, я вот не только голосовать, но и по делам тоже, - добавляет женщина из конца очереди.
- Я не иду голосовать, у меня нет российского гражданства, я только по делам, - отвечает еще одна женщина.
- Да, конечно, голосовать идем, да все здесь голосовать идут, - говорит мужчина уверенным голосом, - но никто не скажет, все же боятся.
Спрашиваю у него, как он считает, очередь именно из-за того, что сегодня больше людей из-за „выборов“ идут через границу?
- Эту очередь создают те, кто на автобусе приезжает, они проблемные, у кого с документами что-то не то, кто собак не так везет, никто же не изучает, как границу правильно проходить, для них перейти границу - это как в киоск сходить за сигаретами, безграмотные, из-за них и проблемы, нам местным надо десять секунд, чтобы пройти, а их проверяют долго, вот и очереди, - объясняет мужчина.
Уточняю, за кого будут голосовать. Люди смеются.
- Вам же сказали, демократия такая, что депортируют чуть что, а вы спрашиваете, за кого, - подшучивает еще один мужчина, присоединившийся к разговору. В этот момент очередь начинает двигаться стремительно. И через пару минут на улице уже никого нет.
Из погранпункта выходит женщина с тележкой. Спрашиваю у нее, насколько велика очередь со стороны России, слышала ли она разговоры про выборы. Женщина говорит, что сама ходила за продуктами, к ней приедут дети, и надо было что-нибудь вкусненькое для них купить. Но люди, по ее словам, идут на выборы. „Там везде указатели, и видно, что люди ориентируются по ним, - добавляет собеседница. - Я шла в „Пятерочку“, как раз проходила мимо того здания, где голосуют“. В очереди они с мужем простояли два часа, хотя обычно бывают очереди на вход в Россию, а не в Эстонию.
Выходит мужчина пенсионного возраста, соглашается пообщаться.
- Я на свидание ходил, у меня там старая знакомая живет, раз в месяц ее навещаю, ну и проголосовал. Вообще, достаточно наших идет. Метров 150 стоит очередь на вход в Эстонию, я простоял чуть больше часа, а пока я стоял, очередь увеличилась в два раза. Когда туда шел утром, на российском КПП очереди вообще не было, а здесь была, но быстро прошел, может, минут 20 это заняло. И вы посмотрите, что сделали эстонцы, они отключили автоматические ворота для прохождения с биометрическими паспортами. Вот увидите, выборы закончатся, сразу заработают.
Действительно, начиная с конца 2020 года, на пограничном пункте в Нарве используется система автоматического пограничного контроля, то есть ABC-ворота, для того, чтобы пересечение границы происходило для людей быстрее. Человек, пересекающий границу, чтобы ими воспользоваться, должен быть гражданином ЕС, либо гражданином третьего государства, лицом без гражданства Эстонской Республики, но имеющим вид на жительство в Эстонии. Необходимо с этим видом на жительство пройти на внешней границе ЭР как минимум один раз обычный пограничный контроль. На ABC-воротах вид на жительство физически не проверяют, но он должен быть при себе. И еще условие: надо иметь биометрический паспорт (с чипом). И если есть ребенок младше 12 лет, то проход через границу только с проверкой у пограничника.
АВС-ворота утром 15 марта не работали. Поэтому заходящие на погранпункт люди должны были проходить проверку документов у пограничников. Поскольку окон только два, возможно, процесс занимал чуть больше времени, чем обычно.
Запрос в Департамент полиции и погранохраны о причине того, почему АВС-ворота не работают на Нарвском погранпункте, редакция отправила и опубликует ответ сразу, как он придет.
Глава Нарвского общества граждан РФ Елизавета Покк сказала репортеру по телефону, что они никого не агитировали идти или не идти голосовать, это право каждого выбирать, что ему делать. По словам Елизаветы, интерес больше проявляют пенсионеры, они уже привыкли за свою жизнь к какому-то определенному порядку, к тому, что если надо что-то делать, то надо, а молодежь не интересуется.
„Люди спрашивали, будет ли организован автобус, чтобы довезти от погранпункта до места голосования, потому что не у всех здоровье позволяет нормально перейти мост и там еще пройти какое-то расстояние“, - добавила Покк.
На вопрос, высказывали ли граждане России, живущие в Нарве, опасение по поводу того, что они пойдут на выборы, Елизавета ответила, что да, люди боятся депортации, видят, что, по их мнению, демократия больше не работает в Эстонии. „Больше планировали поехать в Таллинн, чем идти в Ивангород, но сколько в итоге будет голосовать, я не знаю, в голову людям не залезешь“, - сказала Покк.
Глава Нарвского общества граждан РФ напомнила, что на данный момент есть два варианта, которые объявлены и в СМИ, и на странице генконсульства: голосовать в Таллинне 17 марта и в Ивангороде в течение нескольких дней.
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