Мнение
15.03.2024, 14:01

МНЕНИЕ | Главный преступник 21 века - нелегитимный президент России

 
Эстония не должна признавать Путина легитимным президентом
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Сотрудник избирательной комиссии проверяет паспорт человека, пришедшего голосовать на избирательный участок во время президентских выборов в Макеевке, подконтрольной России Донецкой области, восточная Украина, пятница, 15 марта 2024 года.
Сотрудник избирательной комиссии проверяет паспорт человека, пришедшего голосовать на избирательный участок во время президентских выборов в Макеевке, подконтрольной России Донецкой области, восточная Украина, пятница, 15 марта 2024 года.
ФОТО: Scanpix

„Президентские выборы“ в России нельзя назвать выборами, потому что это не просто спектакль, это преступление против свободы и демократии.

Мероприятие, которое пройдет 15-17 марта в России, невозможно называть выборами. Нет настоящих альтернативных кандидатов, нет свободного и равного доступа к независимым СМИ, как это должно быть при демократии, не говоря уже о том, что возможных соперников и их сторонников путинский режим запугивает, преследует, подвергает репрессиям и, наконец, убивает.

Поэтому, например, редакция Delfi приняла решение писать словосочетание „президентские выборы“ в кавычках, когда это касается того преступления против демократии, которое путинская власть совершает в эти выходные.

RusDelfi
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