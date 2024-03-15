15.03.2024, 14:01
МНЕНИЕ | Главный преступник 21 века - нелегитимный президент России
Эстония не должна признавать Путина легитимным президентом
ФОТО: Scanpix
„Президентские выборы“ в России нельзя назвать выборами, потому что это не просто спектакль, это преступление против свободы и демократии.
Мероприятие, которое пройдет 15-17 марта в России, невозможно называть выборами. Нет настоящих альтернативных кандидатов, нет свободного и равного доступа к независимым СМИ, как это должно быть при демократии, не говоря уже о том, что возможных соперников и их сторонников путинский режим запугивает, преследует, подвергает репрессиям и, наконец, убивает.