МНЕНИЕ | Главный преступник 21 века - нелегитимный президент России

Мероприятие, которое пройдет 15-17 марта в России, невозможно называть выборами. Нет настоящих альтернативных кандидатов, нет свободного и равного доступа к независимым СМИ, как это должно быть при демократии, не говоря уже о том, что возможных соперников и их сторонников путинский режим запугивает, преследует, подвергает репрессиям и, наконец, убивает.