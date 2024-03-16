Опрос: 28% жителей Эстонии планирует приобрести электромобиль

Из опроса выяснилось, что в течение следующих пяти лет электромобиль желают приобрести 10 процентов жителей Эстонии, 18% жителей планирует приобретение такого автомобиля, но сделает это более чем через пять лет, треть жителей не собирается приобретать электромобиль, а 40 % пока не могут сказать, при обретут ли они электромобиль.

По словам Марион Мейус, старшего эксперта по техническим вопросам службы рассмотрения ущерба If Kindlustuse Balti, видно, что желание людей иметь электромобиль ежегодно растет.

„Помимо страхования электромобилей, мы следим за тенденциями в более широком плане. Проведенные ранее опросы пока не показывали таких масштабных планов по приобретению электромобилей. В широком смысле респонденты разделяются на три группы: одни желают приобрести, другие не желают, а третьи еще не решили. Поскольку электромобили – достаточно новое явление, люди не знают, покупать новый автомобиль или бывший в употреблении. Половина предпочитает новый, пятая часть – бывший в пользовании и треть пока не может сказать“, – поясняет Мейус.

Две трети тех, кто желает приобрести электромобиль, считают важным, что на нем дешевле ездить и он лучше с точки зрения устойчивого потребления. Для трети опрошенных важно, что на обслуживание электромобилей требуется меньше денег, на них можно ездить по полосам для общественного транспорта и бесплатно парковаться в определенных зонах. Многим нравится ускорение и комфорт электромобилей.

„Мы также спросили тех, у кого сегодня нет электромобиля, почему у них его нет. Две трети ответили, что электромобили слишком дорогие, немного больше трети не имеют подходящего места для зарядки и, по их оценке, расстояние, которое можно проехать, пока слишком короткое. Около пятой части людей не верят, что электромобили устойчивы, не доверяют бывшим в употреблении электромобилям или электромобилям вообще. Десятая часть опрошенных сочла, что сегодня на рынке еще слишком мало электромобилей, чтобы выбрать подходящий“, – уточнила Мейус.