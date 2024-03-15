Дело Валиевой: фигуристка принимала 56 разрешенных препаратов в возрасте с 13 до 15 лет

Список препаратов содержится в тексте решения CAS, который опубликован на сайте организации.

Во время Зимних Олимпийских игр 2022 года выяснилось, что в пробах Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Однако врачи также назначили ей множество медицинских препаратов, пищевых добавок и витаминов, которые не считаются допинговыми.

О положительной пробе стало известно уже после того, как Валиева вместе с другими российскими фигуристами выиграла золото в командных соревнованиях.

В числе веществ, которые назначили спортсменке, был экдистерон — разрешенный препарат с анаболическим эффектом и сердечные препараты гипоксен и L-карнитин. Два последних лекарства повлияли и на итоговое решение в отношении Валиевой: суд, опираясь на мнение экспертов, отметил, что они могли применяться в связке с триметазидином.

Защита фигуристки настаивала, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он ножом измельчал лекарства. По версии команды Валиевой, Геннадий Соловьев, принимавший препарат от сердца, приготовил блюдо, которое фигуристка, отправившись на Чемпионат России в Петербург, взяла с собой.

Но CAS счел, что эти утверждения „не имеют никакой доказательной базы“. Как было указано, в решении суда, „почти невероятно“, чтобы Соловьев много лет принимал препарат и никак не мог подтвердить этот факт. Кроме того, „по своему существу невероятно“, чтобы элитный спортсмен такого уровня в поездке по России привез с собой сделанный дома клубничный десерт и съел его в период соревнований, указывал CAS.

Российское антидопинговое агентство РУСАДА заявило, что Валиева не виновата в том, что ее допинг-текст оказался положительным. В ответ Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило: „Назначение допинга детям — это непростительно“.