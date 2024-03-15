ВИДЕО | Баскетболист сборной Эстонии дебютировал в НБА

23-летний Дрелль получил две минуты и 53 секунды игрового времени на домашней площадке „Буллз“. Эстонский баскетболист, которому было доверено выйти на площадку в конце игры, набрал два очка (2/1, 3/1 0/1), совершил один подбор и отдал две результативные передачи.

Дрелл быстро отдал результативную передачу, выйдя на площадку, и сделал первый бросок за 1:40 до финальной сирены, но его трёхочковый оказался неточным.

В следующей атаке эстонец совершил еще один бросок, а за 45 секунд до конца игры Дрелль набрал первые очки в своей карьере в НБА, забросив из-под кольца.

В третьей четверти „Клипперс“ уже выигрывали с преимуществом в 20 очков, (90:70), но в начале заключительной четверти „Буллз“ смогли ненадолго сократить разрыв в счете (90:98). Однако дальше гости взяли свое.

„Чикаго Буллз“ занимают девятое место в восточной конференции с 32 победами и 35 поражениями, а „Клипперс“ (42-23) - четвертое место в западной.

Дрелль, который играет за „Винди Сити Буллз“ в G-лиге НБА, подписал двусторонний контракт с „Чикаго Буллз“ в середине декабря прошлого года. Эстонский баскетболист впервые оказался в составе „Чикаго Буллз“ 31 января, но минувшей ночью провел на площадке НБА свои первые минуты.

Дрелль - второй эстонский баскетболист, вышедший на площадку НБА. Первым нашим игроком, выступавшим в сильнейшей баскетбольной лиге мира, был Мартин Мюйрсепп, который играл за „Майами Хит“ (1996-1997) и „Даллас Маверикс“ (1997-1998). Он провел в НБА 83 матча.

Обзор матча:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .