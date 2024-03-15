„Территория боевых действий“. Украина подтвердила, что в Белгородской и Курской областях действуют диверсанты

Юсов сказал в эфире украинского телевидения, что в российские регионы прорываются «граждане РФ, которые не имя других вариантов, с оружием в руках защищают свои гражданские права в борьбе против режима Путина».

«Курская и Белгородская область — это сейчас территория активных боевых действий. Это то, что мы можем констатировать», — заявил представитель ГУР (цитата по телеканалу «Интер»).

В течение четверга Белгород также подвергался обстрелам, в результате которых погибли по меньшей мере два человека, еще около девяти пострадали.

О намерении войти на территорию приграничных областей заявили три вооруженные группы, которые были сформированы в Украине и, предположительно, состоят из граждан России: легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (признаны в России террористическими организациями и запрещены), а также «Сибирский батальон».

12 марта Минобороны России объявило, что российские подразделения сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию России в районе Сподарюшино в Белгородской области. В результате боев, по данным ведомства, были убиты до 195 украинских военнослужащих и пять танков. Подтверждений этой информации нет.

О боях с «украинскими диверсантами» в приграничных районах Белгородской и Курской областей ранее писали также российские «военкоры». По их данным, число погибших среди нападавших было гораздо меньше.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два человека погибли и не менее 20 получили ранения в результате нападения на границе.

Поздно вечером в четверг Гладков сообщил, что посетил Грайворонский городской округ, в том числе село Козинка, где шли боевые действия.

Он также опубликовал несколько фотографий происходящего.