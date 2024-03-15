В России начались „выборы“ президента. Вот что надо о них знать

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У Путина — три «оппонента». Шансов на победу нет ни у одного из них

«Соревноваться» с действующим президентом Путиным на этих выборах позволили трем спарринг-партнерам. Это депутат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Думы из «Новых людей» Владислав Даванков. Ни один из них не осуждает войну в Украине и не критикует Путина напрямую.

Независимых кандидатов на выборы не допустили — ЦИК в процессе регистрации отказал и журналистке из Ржева Екатерине Дунцовой, и политику Борису Надеждину, который выдвинулся от партии «Гражданская инициатива». Оба критиковали вторжение в Украину и выступали за прекращение войны.

Единственным, кто вел заметную кампанию (впрочем, не называя это кампанией), оказался Владимир Путин. Для него эти выборы станут пятыми. Вновь избираться на пост главы государства он может благодаря тому, что в 2020 году с помощью Госдумы переписал российскую Конституцию, «обнулив» собственные президентские сроки.

В феврале и марте Путин активно ездил по стране, встречаясь с военными, рабочими, учеными, аграриями и молодежью. Фактически все эти мероприятия были предвыборными, хотя ни слова «выборы», ни призывов приходить на участки на них не звучало. О чем там шла речь, Би-би-си пересказала в этом материале:

Остальные кандидаты старались не привлекать к себе внимания. Единственная интрига голосования — в том, кто из них займет второе место и с каким результатом.