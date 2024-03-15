Словенский метатель диска продолжит работу под руководством другого эстонского тренера

С 2021 года Кристьян Чех тренировался под руководством олимпийского чемпиона Пекина Герда Кантера, но двумя днями ранее стало известно о завершении сотрудничества. В четверг словенец объявил в социальных сетях, что нашел в Эстонии нового тренера - Марта Ольмана. .

„Я чувствую себя позитивно и мотивированно с моими новыми партнерами по команде, и я сосредоточен на новом шаге в моей карьере с моим новым тренером Мартом Ольманом“, — написал Чех на своей странице в Facebook.

Тренер Ольман уже помог Эгерту Йыэсаару занять шестое место на парачемпионате мира по легкой атлетике в 2023 года в Париже. Кристьяна Чех завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2022 года в Юджине под руководством Кантера с результатом 71,13. На прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште словенский метатель диска завоевал серебряную медаль.

206-сантиметровый словенец, претендующий на золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, установил новый рекорд в прошлом году, когда в Йыхви метнул диск на 71,86 метра.

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