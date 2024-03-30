Рэкет и финансирование терроризма: неожиданные связи в эстонско-российской системе по отмыванию денег(16)
Самая скандально известная российская криптовалютная компания утверждает, что до сих пор работает в Эстонии.
Мы раскрываем связи этой компании с российским преступным миром и спецслужбами.
И проливаем свет на то, как посредством компании финансировались наркокартели, террористические организации на Ближнем Востоке и военные действия России против Украины.
В совместном расследовании Eesti Ekspress и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) рассказывают, как эстонской криптовалютной компанией завладели лица, имеющие связи с российским преступным миром и ФСБ.
Когда в феврале 2021 года миллионер и владелец криптовалютной компании Станислав Другалев упал на машине с моста в Дубае и погиб в результате этого несчастного случая, его жена Оксана сказала российскому изданию Mash: „Я уверена, что смерть носит криминальный характер“.
Фирма Другалева, Garantex, в то время вела бизнес через эстонскую компанию, созданную с целью получения криптовалютной лицензии Евросоюза.
На сайте этой криптокомпании до сих пор значится, что штаб-квартира специалистов, работающих с виртуальными деньгами, находится в Таллинне.
Настоящий офис Garantex расположен на 14-м этаже небоскреба „Башня Федерация“ в Москве. Там россияне могут конвертировать в криптовалюту наличные — даже просто принося их с собой в чемодане.