Рэкет и финансирование терроризма: неожиданные связи в эстонско-российской системе по отмыванию денег

Когда в феврале 2021 года миллионер и владелец криптовалютной компании Станислав Другалев упал на машине с моста в Дубае и погиб в результате этого несчастного случая, его жена Оксана сказала российскому изданию Mash: „Я уверена, что смерть носит криминальный характер“.

Фирма Другалева, Garantex, в то время вела бизнес через эстонскую компанию, созданную с целью получения криптовалютной лицензии Евросоюза.

На сайте этой криптокомпании до сих пор значится, что штаб-квартира специалистов, работающих с виртуальными деньгами, находится в Таллинне.

Настоящий офис Garantex расположен на 14-м этаже небоскреба „Башня Федерация“ в Москве. Там россияне могут конвертировать в криптовалюту наличные — даже просто принося их с собой в чемодане.

В рамках совместного расследования Eesti Ekspress и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) выяснилось, как после подозрительной смерти соучредителя Garantex фирмой завладели деятели, связанные с российскими спецслужбами и московским преступным миром. Под их началом финансировалась наркоторговля, терроризм, а также деятельность ХАМАС и „Хезболлы“ на Ближнем Востоке.