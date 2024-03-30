Эстонский Экспресс
30.03.2024, 08:09

Рэкет и финансирование терроризма: неожиданные связи в эстонско-российской системе по отмыванию денег

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  • Самая скандально известная российская криптовалютная компания утверждает, что до сих пор работает в Эстонии.

  • Мы раскрываем связи этой компании с российским преступным миром и спецслужбами.

  • И проливаем свет на то, как посредством компании финансировались наркокартели, террористические организации на Ближнем Востоке и военные действия России против Украины.

Martin Laine
Редактор: Urmas Jaagant
Julija Sandul

В совместном расследовании Eesti Ekspress и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) рассказывают, как эстонской криптовалютной компанией завладели лица, имеющие связи с российским преступным миром и ФСБ.

Когда в феврале 2021 года миллионер и владелец криптовалютной компании Станислав Другалев упал на машине с моста в Дубае и погиб в результате этого несчастного случая, его жена Оксана сказала российскому изданию Mash: „Я уверена, что смерть носит криминальный характер“.

Фирма Другалева, Garantex, в то время вела бизнес через эстонскую компанию, созданную с целью получения криптовалютной лицензии Евросоюза.

На сайте этой криптокомпании до сих пор значится, что штаб-квартира специалистов, работающих с виртуальными деньгами, находится в Таллинне.

Настоящий офис Garantex расположен на 14-м этаже небоскреба „Башня Федерация“ в Москве. Там россияне могут конвертировать в криптовалюту наличные — даже просто принося их с собой в чемодане.

В рамках совместного расследования Eesti Ekspress и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) выяснилось, как после подозрительной смерти соучредителя Garantex фирмой завладели деятели, связанные с российскими спецслужбами и московским преступным миром. Под их началом финансировалась наркоторговля, терроризм, а также деятельность ХАМАС и „Хезболлы“ на Ближнем Востоке.

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