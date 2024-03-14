Олимпийские комитеты стран Балтии: спортсмены из России и Беларуси не должны принимать участие в церемонии открытия ОИ

Мы публикуем письмо полностью:

„Национальные олимпийские комитеты Эстонии, Латвии и Литвы и наше спортивное сообщество потрясены двумя годами войны на территории Украины.

Мы по-прежнему недовольны решением исполкома Международного олимпийского комитета о допуске индивидуальных нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Мы твердо придерживаемся прежних позиций национальных олимпийских комитетов стран Балтии и убеждены, что российские и белорусские спортсмены ни при каких обстоятельствах не должны участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Эстонский олимпийский комитет (Урмас Сыырумаа)

Латвийский олимпийский комитет (Янис Букс)

Литовский олимпийский комитет (Дайна Гудзиневичюте)

Мерили Луук, пресс-секретарь Эстонского олимпийского комитета (ЭОК), объяснила Delfi, что поводом для заявления является заседание исполкома МОК 19 марта. В частности, там будет обсуждаться допуск российских и белорусских спортсменов на церемонию открытия.

Представитель МОК сообщил Reuters, что вопросы, связанные с Россией, будут обсуждаться на каждом заседании исполкома, но решение по поводу церемонии открытия 19 марта приниматься не будет.

На следующей неделе в Эстонии состоится совместная встреча руководителей Олимпийских комитетов стран Балтии. Последняя встреча между Эстонией, Латвией и Литвой состоялась в Литве в сентябре.

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