Олимпийские комитеты стран Балтии: спортсмены из России и Беларуси не должны принимать участие в церемонии открытия ОИ
Олимпийские комитеты Эстонии, Латвии и Литвы направили совместное письмо в Международный олимпийский комитет по поводу допуска россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Мы публикуем письмо полностью:
„Национальные олимпийские комитеты Эстонии, Латвии и Литвы и наше спортивное сообщество потрясены двумя годами войны на территории Украины.
Мы по-прежнему недовольны решением исполкома Международного олимпийского комитета о допуске индивидуальных нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Мы твердо придерживаемся прежних позиций национальных олимпийских комитетов стран Балтии и убеждены, что российские и белорусские спортсмены ни при каких обстоятельствах не должны участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Эстонский олимпийский комитет (Урмас Сыырумаа)
Латвийский олимпийский комитет (Янис Букс)
Литовский олимпийский комитет (Дайна Гудзиневичюте)
Мерили Луук, пресс-секретарь Эстонского олимпийского комитета (ЭОК), объяснила Delfi, что поводом для заявления является заседание исполкома МОК 19 марта. В частности, там будет обсуждаться допуск российских и белорусских спортсменов на церемонию открытия.
Представитель МОК сообщил Reuters, что вопросы, связанные с Россией, будут обсуждаться на каждом заседании исполкома, но решение по поводу церемонии открытия 19 марта приниматься не будет.
На следующей неделе в Эстонии состоится совместная встреча руководителей Олимпийских комитетов стран Балтии. Последняя встреча между Эстонией, Латвией и Литвой состоялась в Литве в сентябре.
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