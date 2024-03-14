Соратник Навального Любовь Соболь о нападении на Волкова: в списке Кремля еще десяток диссидентов

Соболь напомнила, что сама стала жертвой отравления в Германии в прошлом году.

„Это был четкий сигнал о том, что я нахожусь в опасности из-за своей оппозиционной деятельности“, - сказала Соболь.

Блогер и экстремист Владислав Поздняков, похоже, знает, кто совершил жестокое нападение на Волкова, считает она.

„Нет сомнений в том, что Поздняков тесно сотрудничает с российскими властями“, - сказала Соболь. Она отметила, что словам Позднякова не следует доверять, и предложила дождаться расследования литовской полиции.

По словам Соболь, нападение напугало многих диссидентов за рубежом, но добавила, что лидеры оппозиции хорошо осознают риски своих действий и продолжают свою работу, несмотря ни на что.

Соболь уверена, что у Кремля есть список из десятков человек, на которых могут быть совершены подобные атаки.

По ее словам, для предотвращения нападений „необходимо уделять больше внимания контролю за подозрительными лицами, прибывающими из России“. Она отметила, что выявить шпионов сложно, но это должно быть приоритетом для спецслужб.

На соратника Алексея Навального - Леонида Волкова - напали вечером 12 марта возле его дома в Вильнюсе, когда он выходил из машины. Нападавший был с молотком — он разбил стекло автомобиля, а затем начал наносить удары по самому Волкову. Политика отвезли в больницу, он получил перелом руки.

Вернувшись домой, он рассказал, что человек с „молотком для отбивных“ у дома во дворе напал на него и „раз 15 ударил по ноге“. Он заявил, что расценивает избиение как „типичный, характерный, бандитский привет от Путина из бандитского Петербурга“. Жена Волкова Анна Бирюкова добавила, что ее муж дома, но пока не может ходить.

В Департаменте госбезопасности Литвы заявили, что нападение на Волкова в Вильнюсе, вероятно, было операцией, организованной и проведенной Россией с целью остановить оппозиционные проекты, связанные с выборами президента РФ.

Антитеррористическое подразделение полиции Литвы начало досудебное расследование в связи с нападением на Волкова.

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