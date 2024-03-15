За рубежом
15.03.2024, 10:54

Министр юстиции Латвии: участие в голосовании на "выборах президента РФ" не означает, что они поддерживают режим Путина

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ФОТО: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Само по себе участие в выборах президента РФ не является нарушением закона в Латвии и никакие санкции за посещение избирательного участка в посольстве РФ не предусмотрены, заявила на пресс-конференции в четверг, 14 марта, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере („Новое Единство“). Об этом сообщил rus.delfi.lv.

14 марта на встрече с представителями российских оппозиционных медиа Инесе Либиня-Эгнере заявила: „Участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона в Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания. Участие российских граждан в выборах на территории посольства не означает, что они поддерживают режим Путина. Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство“.

Ранее в своих ранних заявлениях министр приравнивала участие в голосовании с поддержкой захватнической войны России в Украине.

Выборы в России будут проходить с 15 по 17 марта.

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