Министр юстиции Латвии: участие в голосовании на "выборах президента РФ" не означает, что они поддерживают режим Путина

14 марта на встрече с представителями российских оппозиционных медиа Инесе Либиня-Эгнере заявила: „Участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона в Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания. Участие российских граждан в выборах на территории посольства не означает, что они поддерживают режим Путина. Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство“.