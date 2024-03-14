В России экс-участника вторжения в Украину приговорили к 20 годам за пожар, в котором погибли 13 человек

Суд признал 23-летнего военного виновным по статьям об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, уничтожении имущества и хулиганстве.

Пожар, в результате которого погибли 13 человек, произошел 5 ноября 2022 года в кафе „Полигон“ в Костроме. По данным следствия, возгорание в клубе началось после того, как Ионкин, который до этого участвовал в российском вторжении в Украину, во время потасовки с другими посетителями несколько раз выстрелил из сигнальной ракетницы, попав в потолок. Площадь пожара превысила 3,5 тысячи квадратных метров, в здании обрушилась крыша.

Изначально Ионкина обвиняли по статье о причинении смерти по неосторожности. Военнослужащий признал свою вину. Однако в окончательном обвинении, поступившем в суд, фигурировала статья об убийстве. После этого Ионкин отказался от признания вины, заявив, что не имел умысла на причинение смерти кому-либо.

Адвокаты военного настаивали, что во время драки Ионкин был вынужден защищаться. Также они утверждали, что подсудимый проходил лечение после контузии, полученной на войне, что могло сказаться на его реакции.

По делу о пожаре в „Полигоне“ также задержаны владелец клуба, депутат Костромской областной думы от „Единой России“ Ихтияр Мирзоев и директор компании „Империя“, занимавшейся организацией работы клуба, Наталья Беленогова. Их уголовное дело выделено в отдельное производство. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас Мирзоев и Беленогова находятся под домашним арестом.

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