Enerhack поможет развивать шахматы в разных частях Эстонии

В сентябре Enerhack откроет четыре шахматных центра в четырех частях страны (Ида-Вирумаа, Ляэнемаа, Харьюмаа, а также Южная Эстония), причем в населенных пунктах, где в настоящее время нет шахматных секций и школ. Эти центры будут бесплатными для всех желающих, как юных, так и взрослых, в течение первых четырех месяцев.

“В каждом регионе мы обучаем одного тренера по шахматам, которому передаем все необходимое шахматное оснащение (наборы фигур, шахматные часы, доски и т.д.), а также учебные материалы. Зарплату тренеров мы покрываем из средств проекта”, - говорит основатель Enerhack Игорь Крупенский.

В планах проекта помощь тренерам в получении необходимых лицензий, а также субсидий от государства. Также планируется организация турниров, мастер-классов и сеансов одновременной игры лучших эстонских шахматистов.

“Мы задались вопросом, почему в Эстонии в шахматы играют всего 1500 молодых людей? Для сравнения футболом занимаются, как минимум, 20 000, а ведь у нас в Эстонии есть наследие Пауля Кереса и богатые исторические традиции шахмат”, - рассказывает Крупенский об идее создать шахматный проект.

Более подробную информацию о проекте можно получить ЗДЕСЬ.

Для справки: Enerhack - команда энтузиастов, которые объединили свой опыт и навыки, чтобы повышать осознанность как детей, так и взрослых в области энергетики. Команда объединилась в 2021 году и за полтора года провела более 20 проектов:

- бесплатный энергетический лагерь для 1500 детей- 30 курсов для более чем 700 инженеров (с участием 89 топ-лекторов из 25 стран - Эстония, Скандинавия, Европа, Азия, Ближний восток)- уроки по энергетике в двух школах (Таллинн и Нарва)- 10 учебных занятий (по энергетике) для детей- 25 экскурсий детей на энергетические объекты по всей Эстонии

Больше информации на https://enerhack.org/

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