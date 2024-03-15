15.03.2024, 08:02
МНЕНИЕ | Спектакль под названием „Выборы в РФ“. Как это будет?
ФОТО: | Delfi Meedia
С 15 по 17 марта в России пройдут так называемые президентские выборы. Жители Эстонии с паспортом РФ смогут поставить галочку в бюллетене в воскресенье, в посольстве на улице Пикк. Главный редактор Rus.Delfi.ee Андрей Шумаков - о спектакле, который нам предстоит посмотреть за деньги российских налогоплательщиков.
На RusDelfi мы пишем словосочетание “президентские выборы в России” в кавычках. В русском языке названия художественных фильмов или спектаклей принято кавычить. Наши эстонские коллеги делают то же самое, ведь в том, что “выборы” пройдут по заранее заготовленному сценарию, никто не сомневается.