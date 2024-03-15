Мнение
15.03.2024, 08:02

МНЕНИЕ | Спектакль под названием „Выборы в РФ“. Как это будет?

 
Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение
ФОТО: Mart Nigola | Delfi Meedia

С 15 по 17 марта в России пройдут так называемые президентские выборы. Жители Эстонии с паспортом РФ смогут поставить галочку в бюллетене в воскресенье, в посольстве на улице Пикк. Главный редактор Rus.Delfi.ee Андрей Шумаков - о спектакле, который нам предстоит посмотреть за деньги российских налогоплательщиков.

На RusDelfi мы пишем словосочетание “президентские выборы в России” в кавычках. В русском языке названия художественных фильмов или спектаклей принято кавычить. Наши эстонские коллеги делают то же самое, ведь в том, что “выборы” пройдут по заранее заготовленному сценарию, никто не сомневается.

Причин у грядущей победы Путина множество. И влияние практически безальтернативной пропаганды на бОльшую часть электората, и тотальный контроль за избирательной комиссией, то есть недопуск до выборов хоть сколько-нибудь независимых кандидатов. Разгром оппозиции - все либо в тюрьме, либо за границей. Либо, как Алексей Навальный, убиты. И, конечно, многочисленные схемы фальсификаций.

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