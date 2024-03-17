Здоровье
17.03.2024, 18:30

Данные о нашем здоровье защищает лишь добрая воля. Доступ для злоупотреблений открыт, но государство не спешит предотвращать нарушения

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Grete Põlluste
grete.polluste@delfi.ee
Через журнал логов на Terviseportaal каждый деловек может проверить, кто просматривал его данные
Через журнал логов на Terviseportaal каждый деловек может проверить, кто просматривал его данные
ФОТО: Tanel Meos | Delfi Meedia

О злоупотреблении деликатной информацией о здоровье человека становится обычно известно только тогда, когда нарушение уже совершено. И при этом в основном только в том случае, когда жертва преподнесет эту информацию Инспекции по защите данных на тарелочке. И хотя идея начать регулярно информировать людей о сделанных в отношении них запросах обсуждалась почти десять лет назад, она до сих пор не стала для государства приоритетом.

У работника здравоохранения под рукой много чувствительной информации. Пару кликов, вбей пару слов на клавиатуре - и перед вашим взором открывается самая деликатная информация о любом гражданине. У кого-то вечеринка закончилась алкогольным отравлением, у кого-то диагноз СПИД, у кого-то проблемы с психическим здоровьем, у кого-то аборт. Исключительно личные вещи.

Чтобы в эту информацию не мог залезть каждый любопытствующий, в теории для предотвращения нарушения приватности как бы имеется определенный механизм.

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