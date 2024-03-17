Данные о нашем здоровье защищает лишь добрая воля. Доступ для злоупотреблений открыт, но государство не спешит предотвращать нарушения(2)
О злоупотреблении деликатной информацией о здоровье человека становится обычно известно только тогда, когда нарушение уже совершено. И при этом в основном только в том случае, когда жертва преподнесет эту информацию Инспекции по защите данных на тарелочке. И хотя идея начать регулярно информировать людей о сделанных в отношении них запросах обсуждалась почти десять лет назад, она до сих пор не стала для государства приоритетом.
У работника здравоохранения под рукой много чувствительной информации. Пару кликов, вбей пару слов на клавиатуре - и перед вашим взором открывается самая деликатная информация о любом гражданине. У кого-то вечеринка закончилась алкогольным отравлением, у кого-то диагноз СПИД, у кого-то проблемы с психическим здоровьем, у кого-то аборт. Исключительно личные вещи.