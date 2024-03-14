Россия не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже

“ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, всех олимпийских мероприятий. Мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных, на равных условиях со всеми спортсменами мира“, - сказал Поздняков журналистам в четверг.

При этом он подчеркнул, что ОИ-2024 в Париже не могут предоставить российским олимпийцам равные условия.

„Будут выдвинуты правила поведения на Олимпиаде, которые будут в строгом соответствии с теми критериями, вернее, принципами, которые были озвучены на декабрьском исполкоме МОК. Таким образом, спортсмен, принимающий участие, должен осуждать специальную военную операцию, некие другие — подписывать документы, которые с точки зрения юристов правового управления ОКР могут принести негативные последствия в плане нарушения российского законодательства“, — сказал Поздняков.

Источник - Sportmail

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