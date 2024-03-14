Пять золотых правил, как сохранить почки здоровыми

В мире – и Эстонии здесь не является исключением – у каждого десятого человека наблюдаются проблемы, связанные с почками. К счастью, в большинстве случаев они не представляют угрозу для жизни человека. Однако главная цель Международного дня почки заключается в привлечении внимания к здоровью почек: как сохранить почки здоровыми, как распознать, что их работа нарушена, и что делать, если поражение уже возникло.

Несмотря на свой небольшой размер (с кулак), почки выполняют в организме много жизненно-важных функций: выводят токсины и шлаки, регулируют давление, контролируют различные элементы, содержащиеся в крови. Только представьте, что за сутки почки фильтруют около 180 литров крови!

При этом болезни почек могут развиваться практически незаметно. По данным ВОЗ, в 2020 году заболевания почек занимали десятое место среди основных причин смерти (смертность от этих заболеваний выросла с 813 тыс. случаев в 2000 г. до 1,3 млн в 2019 г).

Пять золотых правил, позволяющих сохранить почки здоровыми 1. Пейте боль­ше жид­кости. 2. Не злоупотребляйте солью. 3. Поддерживайте достаточный уровень физической активности. 4. Следите за артериальным давлением, уро­внем глю­козы и хо­лес­те­рина. 5. Откажитесь от курения и не зло­упот­ребляйте ал­ко­голем.

По словам главного врача нефрологического центра Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Мадиса Ильмоя, первое место по распространенности занимают непервичные заболевания почек, когда проблемы возникают не из-за самих почек, а из-за влияющих на их работу факторов. "Прежде всего, это диабет II типа и высокое кровяное давление. К первичным заболеваниям почек относятся, например, аутоиммунные заболевания, возникающие в результате иммунного конфликта (гломерулонефрит), наследственные болезни (поликистоз почки), инфекции мочевыводящих путей и многие другие“, - отметил он.