Пять золотых правил, как сохранить почки здоровыми(1)
Еще в 2006 году Всемирная организации здравоохранения решила повысить осведомленность людей о важности такого маленького, но такого важного органа в нашем теле – почек. Именно с этого времени ежегодно во второй четверг марта во всем мире отмечается День почки. Девиз этого года „Здоровые почки для всех!“ напоминает, как важно следить за здоровьем почек и что нужно делать, чтобы избежать возникновения больших проблем.
В мире – и Эстонии здесь не является исключением – у каждого десятого человека наблюдаются проблемы, связанные с почками. К счастью, в большинстве случаев они не представляют угрозу для жизни человека. Однако главная цель Международного дня почки заключается в привлечении внимания к здоровью почек: как сохранить почки здоровыми, как распознать, что их работа нарушена, и что делать, если поражение уже возникло.
Несмотря на свой небольшой размер (с кулак), почки выполняют в организме много жизненно-важных функций: выводят токсины и шлаки, регулируют давление, контролируют различные элементы, содержащиеся в крови. Только представьте, что за сутки почки фильтруют около 180 литров крови!
При этом болезни почек могут развиваться практически незаметно. По данным ВОЗ, в 2020 году заболевания почек занимали десятое место среди основных причин смерти (смертность от этих заболеваний выросла с 813 тыс. случаев в 2000 г. до 1,3 млн в 2019 г).
По словам главного врача нефрологического центра Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Мадиса Ильмоя, первое место по распространенности занимают непервичные заболевания почек, когда проблемы возникают не из-за самих почек, а из-за влияющих на их работу факторов. "Прежде всего, это диабет II типа и высокое кровяное давление. К первичным заболеваниям почек относятся, например, аутоиммунные заболевания, возникающие в результате иммунного конфликта (гломерулонефрит), наследственные болезни (поликистоз почки), инфекции мочевыводящих путей и многие другие“, - отметил он.
Терминальная стадия поражения почек – это ситуация, когда почки уже практически не могут фильтровать кровь и выводить жидкость. "В этом случае заболевание переходит в завершающую стадию и угрожает жизни и здоровью человека. Чтобы этого не допустить применяется заместительная почечная терапия - диализ или трансплантация новой почки“, - рассказал доктор Ильмоя. Однако хроническая почечная недостаточность вовсе не означает, что нужно прибегать к столь радикальным методам лечения. Диализ или трансплантация новой почки необходимы в том случае, если почки выполняют лишь на 5-6% из 100 свои функции.