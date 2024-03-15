Выборы под дулом: как Россия принуждает к голосованию население на оккупированных территориях Украины

Они собирают личные данные, чтобы составить списки избирателей, и во время таких визитов иногда снимают местных жителей на видео. Глава избирательной комиссии частично оккупированной Запорожской области признал, что местных жителей такие съемки беспокоят.

В рамках этого проекта предполагается посещение всех жителей, оставшихся на оккупированных Россией территориях, на дому, причем представителей проекта часто сопровождают вооруженные люди.

Украинцев, проживающих на оккупированных территориях, принуждает к голосованию и проект „ИнформУИК“, якобы призванный информировать их о процедуре голосования и обо всех кандидатах.

„Дорогие избиратели, мы заботимся о вашей безопасности! Вам никуда не нужно ходить голосовать — мы сами придем к вам домой с урнами и бюллетенями!“ — утверждает в соцсетях назначенная российскими властями избирательная комиссия Запорожья.

Хотя оккупационные власти организовали избирательные участки, от избирателей не требуют приходить туда, поскольку те же самые власти отправляют агитаторов с избирательными урнами прямо на дом.

Обычно голосование начинается раньше в отдаленных регионах России, однако теперь эту практику распространили и на четыре частично оккупированных региона Украины „в целях безопасности“.

В бюллетене Путин значится одним из четырех кандидатов, хотя реальной конкуренции ему никто не составляет. Все его самые откровенные критики либо вынуждены были отправиться в изгнание, либо сели в тюрьму, либо мертвы.

Высокую явку используют также для оправдания российского военного вторжения в Украину.

Разумеется, Владимир Путин останется президентом еще на один срок, однако высокая явка избирателей помогла бы Кремлю придать видимость легитимности его продолжающемуся правлению.

Один из местных жителей пожаловался на то, что сотрудничающие с российскими властями ходят с урнами для бюллетеней от дома к дому в поисках избирателей, а сопровождают их вооруженные солдаты.

Эти выборы в России впервые проводятся в течение трех дней, с 15 по 17 марта, однако на оккупированных территориях четырех украинских областей — Запорожской, Херсон ской, Донецк ой и Луганск ой — уже идет досрочное голосование.

На украинцев уже оказывают значительное давление с тем, чтобы они получили российские паспорта, однако украинские паспорта по-прежнему принимаются как удостоверение личности для облегчения голосования.

Жителям уже разослали текстовые сообщения о датах голосования. Применяются также испытанные советские методы привлечения людей на избирательные участки, такие как бесплатные концерты и угощение.

„Это ненормально, когда наши граждане сотрудничают с россиянами“

Украина называет голосование незаконным и фиктивным, а те, кто участвует в его организации, подвергаются нападениям.

В день досрочного голосования на оккупированных территориях Херсонской области 27 февраля в Новой Каховке прогремело два взрыва: один в офисе прокремлевской партии „Единая Россия“, а другой — неподалеку от избирательного участка.

На прошлой неделе в ГУР Украины заявили, что 6 марта в оккупированном Бердянске Запорожской области была взорвана машина и „ликвидирована“ местная жительница, которая помогала российской администрации проводить выборы.

В ответ на вопрос Би-би-си о том, кто совершил это нападение, председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что „кто-то это сделал, кто-то, кто оказал сопротивление. Некоторые герои делают это на временно оккупированных территориях“.

„Наше сопротивление показывает, что это ненормально, когда наши граждане сотрудничают с россиянами. Кто-то не понял этого, поэтому этот кто-то был убит“.

Когда его попросили пояснить, связаны ли те, кто совершил это нападение, с украинскими властями, Федоров ответил: „Да, конечно. У нас налажено прекрасное сотрудничество между силами сопротивления на временно оккупированных территориях и нашими секретными службами“.

Хотя назначенные Россией власти и СМИ на оккупированных территориях Украины активно пропагандируют выборы, они не слишком сосредотачиваются на том, чтобы оказать поддержку какому-то одному кандидату — в этом нет необходимости.