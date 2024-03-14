Нам поможет Бог и квантовая физика: опубликован пост Навального о выборах, написанный им перед смертью

„Вы мучаетесь, а мне хорошо. У меня такой проблемы нет — осужденные не голосуют.

Но у меня есть другая проблема — она в том, что вы мучаетесь, не зная, что делать в полдень 17 марта, когда вы придете на участки. Попробую ее для вас разрешить. С помощью «Фотона».

Я сам призвал голосовать против Путина, то есть за любого другого кандидата. Но сколько бы раз я ни повторил, что ни с математической, ни с политической точки зрения неважно, за кого вы проголосуете, вам все равно придется стоять в кабинке для голосования, занеся ручку над бюллетенем.

И как-то решить, куда ставить галочку, вам придется. А выборы такие сомнительные, а кандидаты такие ненастоящие. А голос имеет ценность, и это ВАШ голос.

Даже если надо голосовать за любого против Путина, то все равно хочется иметь какую-то схему голосования. Хочется проголосовать умно, со смыслом.

Мне кажется, умно будет голосовать за всех, кто не Путин, равномерно, не выделяя никого. Это нам подходит в том числе и потому, что в принципе устроит всех кандидатов и их сторонников. Какие-то голоса они получат точно и не станут противодействовать нашей стратегии (на деле. Вслух-то они скажут то, что Кремль им велит).

То есть логично было бы голосовать по принципу случайного числа.

И тут на помощь избирателям России летят Альберт Эйнштейн, Нильс Бор и Вернер Гейзенберг со своей неопределенностью.

Как известно, в знаменитом споре Эйнштейна и Бора на тему «играет ли Бог в кости», победил Бор, и наукой установлено: да, Бог играет в кости, и принцип неопределенности говорит нам, что нельзя одновременно точно измерить два связанных между собой параметра частицы, такие как её положение и импульс. Чем точнее измерено одно из этих свойств, тем менее точно измерено второе. Проще говоря, если мы знаем, где находится фотон, то мы не знаем, куда он летит, а если мы знаем точно, куда он летит, то мы понятия не имеем, где точно он находится.