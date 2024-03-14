Чемпион мира по велоспорту обвиняется в убийстве жены

30 декабря спортсмен, находясь за рулем автомобиля, сбил свою супругу Мелиссу Хоскинс перед их домом в пригороде Аделаиды. На следующий день от полученных травм она скончалась в больнице. Ей было 32 года, пишет Sportmail.

33-летний Деннис был задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности, а затем выпущен под залог. Накануне ему были предъявлены официальные обвинения. Велогонщику грозит до 15 лет тюремного заключения.

Следующее судебное заседание по делу Денниса состоится в августе. За это время правоохранительные органы Австралии должны завершить все следственные действия.

Роан Деннис является пятикратным чемпионом мира по велогонкам — дважды на треке и трижды на шоссе. Также на его счету две олимпийские медали — в 2012 году в Лондоне он выиграл серебро на треке в командном преследовании, а на последних Играх в Токио завоевал бронзу в индивидуальной гонке на шоссе. В прошлом году Деннис завершил спортивную карьеру.

Хоскинс также была профессиональной велогонщицей и участвовала в Олимпийских играх в 2012 и 2016 годов. На Играх в Лондоне она заняла четвертое место в командной гонке преследования на треке. В 2017 году Хоскинс объявила о помолвке с Деннисом и одновременно с этим завершила спортивную карьеру. В браке у них родились двое детей.

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